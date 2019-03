Justin Gatlin: "No estoy usando ni he usado drogas para mejorar el rendimiento"

El velocista estadounidense Justin Gatlin, vigente campeón mundial de 100 metros, se ha mostrado "impactado y sorprendido" por las acusaciones de dopaje sobre su entrenador Dennis Mitchell, al que ha decidido despedir.

"No estoy usando ni he usado drogas para mejorar el rendimiento. Estoy impactado y sorprendido tras conocer que mi entrenador tiene que ver con estas acusaciones. Le despedí en cuanto me enteré. Todas las opciones legales están sobre la mesa y no permitiré que nadie mienta sobre mí. No tengo nada más que decir porque ahora se convierte en un tema legal. Las próximas palabras vendrán de mi abogado", anunció Gatlin a través de las redes sociales.

El caso estalló después de que el diario británico Daily Telegraph acusara a Mitchell, antiguo velocista ganador de medallas que ya fue suspendido por dopaje, y al agente deportivo Robert Wagner de haber ofrecido productos dopantes a periodistas encubiertos.

La Agencia Antidopaje Estadounidense (USADA) ya está investigando el caso, mientras que el Comité Olímpico Internacional ha apuntado que estará al tanto del asunto "muy cuidadosamente".

Gatlin, de 35 años, se proclamó campeón olímpico de 100 metros en Atenas 2004, pero posteriormente tuvo que cumplir dos sanciones diferentes por dopaje.

El pasado mes de agosto, se proclamó campeón mundial en Londres en la última prueba en la carrera de Usain Bolt, que concluyó tercero.