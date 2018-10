Un guardaespaldas de Neymar acaba KO en un combate de la UFC

Neymar contrató a un luchador de la UFC como guardaespaldas... aunque en su último combate no le ha ido muy bien. El francés Nordine Taleb acabó perdiendo por KO técnico contra Sean Strickland.

Después del combate, Taleb criticó duramente al árbitro: "Los combates profesionales también requieren árbitros profesionales. Vi situaciones mucho peores en otras peleas y se permitió que continuasen".

Right hand lands for Strickland and drops Taleb! #UFCMoncton @SStricklandMMA pic.twitter.com/rrweCRvA23