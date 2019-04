Conor McGregor, investigado por una presunta agresión sexual

Conor McGregor está siendo investigado por una presunta agresión sexual. Es la información que desvela el 'New York Times' horas después de la retirada del mediático luchador irlandés.

El pasado mes de enero, McGregor fue detenido en su país por este motivo y fue puesto en libertad mientras avanzaban las investigaciones al respecto.

No está inculpado

Un portavoz del exluchador niega que esta investigación tenga que ver con el anuncio de su retirada, algo que califica como "completamente erróneo" en el diario estadounidense.

El 'New York Times' afirma que McGregor no ha sido inculpado por el momento y que se siguen investigando los hechos que ocurrieron en Dublín, mientras se alojaba en el 'The Beacon Hotel'.