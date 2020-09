Nieves García hace historia en el Turf español en el mismo lugar en que casi se queda parapléjica en 2016

A sus 43 años y con tres hijos, la sevillana Nieves García ha hecho historia en el mundo de la hípica. La sevilla se ha convertido en la primera jocketta que gana un Gran Premio en España.

Su victoria en el Gran Premio Duque de Albuquerque, carrera de Categoría A, en el hipódromo de La Zarzuela llega cuatro años después y en el mismo lugar en el que en 2016 sufrió una grave caída que casi le deja en una silla de ruedas.

Nieves se veía arrastrada por la caída de un jinete y caía de su montura. El resto del pelotón, le pasaba por encima. Quedé tendida en el suelo inconsciente. Pómulo roto, boca destrozada, pero la lesión más grave, en una vértebra, casi provoca un drama

"La fisura en la vértebra no me tocó fuerte, si no podría haberme dejado en silla de ruedas", explica Nieves García a Antena 3 Deportes.

Tarda más de 6 meses en volver a montar, pero lo hace y sus exitos siguen llegando.

"Con esta yegua he ganado yo dos carreras", asegura Nieves.

Y así hasta más de medio centenar de victorias. Un impresionante palmarés forjado, eso sí, a base de sudor.

"Suelo montar entre cuatro o cinco caballos diarios, es decir, unas seis horas al día", reconoce Nieves.

A sus 43 años, Nieves lleva más de media vida subida a lomos de un caballo y sigue teniendo lo que llama el gusanillo.

"Llevo ya un par de años siendo queme quedan un par de años, pero creo que lo voy a seguir diciendo. Hay hockeys con 50 años compitiendo", admite Nieves.

Después de su triunfo más importante, Nieves García ya está pensando en el siguiente reto.