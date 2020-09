La historia de superación detrás de la victoria histórica de Nieves García, primera mujer en ganar una carrera en el turf español: "Mi familia quería que dejara de competir"

La 'jockey' Nieves García hizo historia el pasado domingo en el turf español después de adjudicarse la victoria en el Gran Premio Duque de Alburquerque, en la apertura de la temporada de otoño en el Hipódromo de Madrid.

Entrevistada en el programa 'Espejo Público', ha asegurado que la victoria de 'Noray' en el Gran Premio "ha sido muy emotiva".

El pasado 5 de julio ya ha hizo historia al convertirse en la primera mujer en participar en el prestigioso Gran Premio de Madrid. Ahora, en esta ocasión se ha convertido la primera mujer en conquistar una victoria en una carrera de categoría A, hito que logró a lomos de 'Noray' y que provocó una enorme ovación desde las gradas.

Detrás de esta victoria histórica, hay una historia de superación ya que en 2016 estuvo a punto de tener que retirarse tras una dura caída: "Tuve un accidente muy grave, me rompí la órbita del ojo, perdí dos dientes, tuve destrozada la encía y en la séptima vértebra tuve un toque, que me podía haber dejado en silla de ruedas pero de todo eso he salido, siempre he querido volver a montar".

Nieves relata que ha conseguido superar sus miedos. En el accidente, los caballos les pasaron por encima y uno de ellos le pisó la cara: "Volví a montar, siempre sin miedo, luego empecé a coger un poco de respeto, veía las imágenes de la caída cuando salía de cajones y lo quise superar", explica.

"Lo superé yo sola porque tampoco quise decirle a la gente lo que pasaba porque tengo una familia detrás que querían que dejara el deporte por el peligro que tenía, pero bueno, lo superé y disfruto ahora cada momento de la carrera como lo disfrutaba antes", asegura