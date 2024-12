Nelson Évora, expareja de Ana Peleteiro: "La persona señalada no soy yo"

El atleta portugués Nelson Évora desmintió, a través de un comunicado de prensa, que la persona a la que se refiere Ana Peleteiro en su denuncia de violaciones y maltrato psicológico por parte de una expareja sea él.

"En el seguimiento sobre las noticias que están circulando y que se relacionan con mi nombre, manifiesto toda mi empatía con Ana y con todas las mujeres y hombres que pasan por este tipo de situación. La persona señalada en esta historia no soy yo", escribió el deportista.

En su comunicado, Nelson Évora, una leyenda del atletismo portugués, pide que no se le asocie con esos hechos porque, en caso contrario, "habrá consecuencias legales".

El campeón olímpico de triple salto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y la deportista española mantuvieron una relación entre 2016 y 2021.

Comunicado de Nelson Évora | Instagram

"Hoy sería la primera en ir a la Policía"

Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica y mundial de triple salto, ha respondido a todos los que han cuestionado que no denunciara en su momento las violaciones y abusos sexuales que ha denunciado que sufrió por parte de su expareja hace varios años.

La atleta gallega de 29 años ha querido dejar claro que si le hubiera pasado a día de hoy "iría corriendo a la policía y pondría una denuncia", pero que en aquel entonces "no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me estaba pasando".

"Me parece increíble este vídeo pero lo voy a explicar para que quede claro. Obviamente, si esto me pasa a día de hoy que soy una mujer con una educación sexual mayor que a la Ana que le paso y que tuvo que sufrir lo que sufrí en el pasado, probablemente el primer día iría corriendo a la Policía y pondría una denuncia. El problema es que muchas mujeres, y no solo mujeres porque hay hombres que sufren este tipo de relaciones narcisistas, cuando sufren este tipo de situaciones no saben que eso no es normal. Es lo que a mí me pasaba. Yo creía que esa relación era normal, que ese tipo de cosas eran completamente normales y que tenía que aguantarlas y por eso las aguantaba", asegura Ana Peleteiro.

'Y aun así me quedé'

En un vídeo previo, Peleteiro había denunciado a través de su cuenta de TikTok reiteradas violaciones y maltrato psicológico por parte de una expareja de la que no reveleó el nombre. La atleta gallega se sumaba así a la tendencia en redes sociales 'y aun así me quedé': desglosó varias vivencias junto a esa persona, esperando que su relato "sirva para que otras niñas no se queden" en situaciones similares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com