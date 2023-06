Muere Ryan Mallett, ex 'quarterback' de los Patriots, a los 35 años

Luto absoluto en la NFL y en el deporte estadounidense tras conocerse la trágica muerte de Ryan Mallett, exjugador y 'quarterback' de los New England Patriots. Mallett perdió la vida tras ahogarse en una playa de Destin, Florida.

El que fuera compañero y suplente de Tom Brady se ahogó mientras nadaba en la playa y fue socorrido por varias personas, entre ellos algunos socorristas, que cuando le llevaron a la orilla ya vieron que no respiraba. Aun así, el ex de los Patriots fue trasladado de urgencia a un hospital de Florida pero enseguida fue declarado muerto por los médicos, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

"Repentino e inesperado fallecimiento..."

"Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del quarterback Ryan Mallett. Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", dijo en un comunicado el exequipo de Mallett.

Jugó en los Patriots 2 años, dónde coincidió con Brady

Mallett fue drafteado por los Patriots en 2011 y hasta 2013 tuvo la difícil tarea de suplir al gran Tom Brady, uno de los mejores jugadores de la historia. En 2014 terminaría recalando en los Houston Texans, precisamente un compañero de ese equipo, Justin James Watt, lamentó el fallecimiento de Ryan: "Noticias horribles para leer sobre Ryan Mallett. Se fue demasiado pronto. Descansa en paz, hermano".

El histórico entrenador de los Patriots y de la NFL, Bill Belichick, también tuvo unas palabras para el que fuera su exjugador: "Estoy devastado tras la trágica muerte de Ryan. Mis pensamientos y oraciones están con su familia y con toda la gente que ha compartido su vida con él", comunicó el técnico con más títulos de Super Bowl en la historia de la NFL (6).