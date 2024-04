Muere Marco Luis, el 'Monstruo' del culturismo, por causas desconocidas

El culturista portugués Marco Luis, conocido como 'Monstruo', ha muerto a los 46 años en Colonia (Alemania), tal y como ha confirmado su pareja a través de las redes sociales del deportista.

"Sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia, Alemania. Estaba en su paraíso haciendo lo que amaba", compartió su esposa en Facebook confirmando la muerte del culturista, del que por ahora se desconocen las causas del fallecimiento.

"Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie", publicó su mujer. La viuda de Marco Luis (Marco César Aguiar Luis) pidió "comprensión" y "respeto" y agradeció "todo el apoyo recibido".

La mujer del fisicoculturista explicó que la familia deberá esperar para recibir el cuerpo y que el proceso "podría durar unos días".

Después lo trasladarán a la isla Terceira, en las Azores: "Les ruego sinceramente que entiendan que esta etapa está siendo muy difícil para mi hermana. Aún más cuando sucedieron cosas en un país extranjero", expresó la cuñada del atleta en un mensaje que se difundió en su Facebook oficial.

Marco Luis practicaba el fisioculturismo desde 2005 y tenía más de 25.300 seguidores sólo en Instagram.

"Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte... Pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular", explicó el propio Marco Luis.

"Nunca he entrenado en gimnasios comerciales. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané", aseguraba el popular culturista.

Bajo el título 'Una historia de superación de desafíos en la vida y motivación, desde ser discapacitado hasta convertirse en un ganador', Marco inspiró a muchos deportistas. El culturismo era su vida y pasión, y en sus redes se autodenominaba 'El culturista más destrozado de todos los tiempos'.

El 'Monstruo' se encontraba en Alemania para participar de un evento denominado FIBO de la 'industria del fitness' donde hubo más de 1000 expositores y casi 130 mil visitantes de 114 países distintos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com