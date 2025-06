Muere Charlie Watson, futbolista de 20 años, después de seguir jugando pese a sufrir cáncer de piel

El fútbol británico sigue de duelo al conocerse la muerte de Charlie Watson, un jugador escocés de 20 años que sirvió de inspiración a muchas personas al decidir seguir jugando al fútbol pese a ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa cuatro.

Siguió jugando pese a que se había extendido a pulmones, hígado...

Watson falleció el pasado jueves pero hace algo menos de un año fue portada de muchos periódicos tras decidirse a jugar un partido de fútbol con su equipo, el Threave Rovers (cuarta división escocesa), ante el Stranraer en la Copa Escocesa pese a que padecía un cáncer de piel en etapa cuatro que ya se había extendido a sus pulmones, hígado y nodos linfáticos. Ni un año después, el joven deportista ha fallecido debido a esta enfermedad. Así se ha despedido de él su equipo, que completamente roto publicó una preciosa carta en redes sociales:

"Su pérdida deja un vacío indescriptible..."

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro mediocampista, Charlie Watson, después de su valiente batalla contra el cáncer. Charlie era más que un simple jugador. Era un guerrero absoluto, un pilar de nuestro club y una verdadera inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su fuerza, determinación y coraje, tanto dentro como fuera de la cancha, lo definieron; su pérdida deja un vacío indescriptible.

El impacto de Charlie en el club es inconmensurable. Desde su gol en la Copa de Escocia contra el Vale of Leithen hasta su extraordinaria actuación contra el Stranraer en una noche famosa que perdurará en nuestros recuerdos, personificó todo lo que significa llevar nuestro escudo con orgullo. Incluso después de terminar sus días como jugador, su ausencia se sintió profundamente, ya que continuó siendo una fuente de amistad, liderazgo y apoyo inquebrantable.

Nuestros corazones están con su familia: Amanda, Richard y su novia Kathryn, quienes, como Charlie, son parte integral de nuestro club. Garantizaremos que su legado perdure, honrando su memoria de todas las maneras posibles. Todo el club está devastado por esta pérdida, pero el espíritu de Charlie siempre nos acompañará. Descansa en paz, Charlie".

Watson, hace un año: "No siento pena de mí, acepto lo que ocurre"

Cuando fue diagnosticado con el melanoma maligno atendió expresamente a la BBC: "Tenía un bulto en el abdomen que empezó a hacerse cada vez más grande, así que le pedí a mi doctor que me lo quitara. Un par de semanas más tarde me dijeron que el bulto era un tipo de cáncer de piel... Fue un shock. Cuando tienes mi edad (18 años) no te esperas recibir esta clase de noticia. No siento pena de mí. Soy la clase de persona que acepta lo que le ocurre", explicó al medio británico, que días después de la entrevista retransmitió un partido de su equipo ante el impacto que había tenido su historia.

Su madre: "Me cambiaría por él sin pensarlo"

Su ejemplo de vida sirvió para que se recaudaran decenas de miles de libras en la investigación contra el cáncer. Su madre, Amanda, se rompía entonces al hablar de su hijo: "Tiene una mente muy fuerte, pero me cambiaría por él sin pensarlo...". Ahora, llora la muerte de su pequeño: "Estamos más que orgullosos del camino que ha recorrido nuestro hijo Charlie... Nunca entendió el impacto que tuvo en tanta gente en todo el mundo", apuntaba.

Tras el trágico desenlace, decenas de equipos han lamentado lo sucedido y han llorado la muerte de un jugador que vivió y murió siendo un ejemplo.

