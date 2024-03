Muere un atleta de 34 años mientras recorría el tramo a nado de un conocido triatlón

El deporte colombiano está de luto y sumido en un mar de dudas después de confirmarse la muerte del atleta de 34 años, Jorge Humberto Zambrano, durante el triatlón 'Xseries Tri Fest' disputado hace unos días en San Andrés (Colombia).

Falleció el pasado domingo

"Con profunda tristeza lamentamos informar el fallecimiento de Jorge Zambrano Tole... En nombre de la Federación Colombiana de Triatlón y de Xportiva, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos del atletas. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para tener claridad sobre las circunstancias que rodean este trágico incidente", expresó en un comunicado la Federación Colombiana de Triatlón.

Su cuerpo fue encontrado sin vida en el agua

La prueba tuvo lugar el pasado domingo 17 de marzo, día en el que el cuerpo sin vida del atleta colombiano fue encontrado en el agua por los servicios médicos. Jorge Humberto ya estaba muerto cuando llegaron los cuerpos de socorro y todo apunta a que la causa del fallecimiento fue ahogamiento, sin embargo, esta hipótesis está siendo cuestionada por su familia.

En primer lugar, las autoridades explican que una moto de agua se acercó en un momento concreto a la zona en la que se encontraba el atleta cuando todavía seguía vivo para intentar ayudarle pero él decidió continuar hasta que finalmente perdió el conocimiento y como consecuencia se ahogó en el agua. Esto habría ocurrido a unos 300 metros del final de la prueba.

La familia de la víctima acusa de negligencia a la organización

Es con el testimonio de la mujer del fallecido cuando el caso sufre un vuelco completo: "Mi esposo falleció según la autopsia por ahogamiento. Son momentos dolorosos para mi familia, pero en parte todo ha aumentado por toda la situación de negligencia por parte de la empresa Xportiva y la Federación de Atletismo. Tengo el testimonio de 30 o 35 personas que participaron en la competencia. El proceso también está en Fiscalía. Nadie de la organización le atendió, no había nadie... No había desfibrilador no elementos para darle atención, solo había un botiquín para raspaduras. La ambulancia no la trajo Xportiva, la pidieron las personas que lo atendieron", admitió su mujer Liz Dayán Clavijo.

"No había desfibrilador, nadie le atendió, tengo testigos..."

Existe la posibilidad de que la familia reclame una indemnización a la organización si se acaba demostrando una posible negligencia de esta a la hora de atender al atleta fallecido.

"Mi hijo se perdió en el mar y tenía un reloj inteligente..."

El padre de Jorge Humberto también mostró su indignación con el modo de actuar de la organización y señaló que nadie les ha aportado una explicación coherente de lo sucedido: "No había quién estuviera cuidando a los competidores... y la ambulancia tardó en llegar 10 minutos. Mi hijo se perdió en el mar... Murió ahogado pero tenía un reloj inteligente y la distancia que nadó fue el doble de la que debía cubrir...", sentenció.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com