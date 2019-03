Zarco logra la quinta victoria de la temporada y Rins salva el podio en Austria

El piloto francés Johann Zarco (Kalex) ha ganado en el circuito de Spielberg la carrera de Moto2 demostrando una vez más su superioridad en la categoría intermedia, tirando en cuanto quiso hacia el triunfo y reforzando su liderato al entrar por delante de Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) y de Àlex Rins (Kalex), que salvó el podio.

Zarco rodó tranquilo en cabeza en un grupo de cinco pilotos liderado de inicio por Morbidelli, que salió muy bien y tiró. Junto a ellos estaban Thomas Luthi (Kalex), Marcel Schrotter (Kalex) y Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), quien se metió por el interior en la primera curva tras la salida.

Las primeras vueltas fueron tranquilas, todo lo contrario que las dos últimas. Ahí ya estaba líder en solitario Zarco, quien a falta de 8 vueltas le dio al gas para no complicarse la vida y demostrar que tiene calidad y moto suficientes para decidir los grandes premios a placer cuando tiene todo de cara. Es la quinta victoria en diez carreras para Zarco, que amplía su ventaja al frente del Mundial.

No obstante, el español Àlex Rins (Páginas Amarillas HP 40) consiguió hacer menor el daño y la pérdida en una gran vuelta final en la que se aprovechó de la lucha entre Morbidelli y Luthi por la segunda plaza para superar al suizo y ser tercero. Lo hizo en la última curva, en un adelantamiento por el interior que le permitió celebrar el podio y perder solo 9 puntos respecto a Zarco, estando a 34 puntos ahora en el Mundial.

Rins, que salía noveno, fue de menos a más y si no pudo luchar antes por el podio fue por un mal arranque de carrera. El de Barcelona no dio sus mejores giros hasta la parte final de la carrera, pese al desgaste de las gomas. Pero cuando llegó al cuarteto de cabeza, Zarco ya no formaba parte de él porque ya se había separado y había sentenciado la carrera.

Y es que Rins se las tuvo con el alemán Schrotter en un mano a mano que lastró al catalán y le impidió alcanzar a Luthi y Morbidelli antes. Tampoco decepcionó la lucha entre el italiano y el suizo que permitió al del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS firmar su mejor carrera, segundo y superando la tercera posición de Assen, por la cuarta posición para Luthi.

Otro que no pudo aguantar el ritmo en cabeza fue su compañero Àlex Márquez que, pese a su buena salida y a rodar en cabeza en la primera mitad de carrera, acabó entrando sexto a 9,4 segundos de Zarco. De todos modos fue la mejor carrera de Márquez esta temporada, superando la octava posición del GP de Holanda.

Completó también un buen fin de semana Axel Pons (Kalex), noveno en meta y protagonizando una bonita batalla con Lorenzo Baldassarri que finalmente cayó del lado italiano, octavo por detrás de Takaaki Nakagami, está vez lejos de las primeras posiciones. Julián Simón (Speed Up), 15º, salvó un punto.