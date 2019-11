Viñales se hace con el triunfo en el GP de Malasia tras contener la remontada de Márquez

Incontestable triunfo de Viñales en el GP Malasia. Márquez salió a lo grande, pero sólo llegó al segundo puesto. El gran ritmo de Viñales fue lo que le dio la victoria. Dovizioso salvó el tercer lugar ante Rossi y un discreto Quartararo.

Márquez hizo una salida para el recuerdo. Partía undécimo, pero en la primera curva buscó el interior y dejó que Petrucci y Rossi se colaran un poco para pasarlos. Se emparejó con Quartararo y le pasó en la curva 2. Así llegó al quinto puesto. Ya tenía delante Miller, que tiró de motor para superar a Viñales, Morbidelli y Dovizioso. Maverick superaba a Miller. Márquez seguía a lo suyo y pasó a Morbidelli. En la curva 15 rebasó a Dovicioso y a Miller, El ilerdense pasó segundo por meta, pero el australiano le adelantó en la curva 1.

Fue por poco tiempo. Marc, de nuevo, en la curva 15 y casi con otro toque, le dejó atrás para, esta vez, resistir en el ángulo inicial. Rossi venía remontando y Dovizioso también superaba a Miller. Maverick, con toda esta guerra, se iba un segundo. ‘Dovi’ hizo un intento de superar a Márquez, pero se fue largo. Esto dio aire al catalán, que se lanzó a por Viñales. Rossi, tras una dura pelea con Miller también podía con el oceánico.

Por delante, Viñales era un martillo. El demoledor ritmo que ya había mostrado en los ensayos estaba quedando patente sobre el trazado malayo. Así, a falta de nueve vueltas, ya le sacaba dos segundos al octocampeón, que entregaba la cuchara tras haber remontado nueve puestos.

En el final no hubo emoción no hubo emoción, ya Viñales estuvo muy bien. No le dio opción a nadie. El catalán consiguió así,. Márquez, meritorio segundo y Dovizioso resistió ante Rossi para firmar un meritorio tercer lugar.