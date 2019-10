Vettel, sobre el premio del GP de México: "Tienes una gran carrera y luego recibes estos trofeos de mierda"

Más información Las cuentas de Lewis Hamilton para ser campeón del mundo de F1 en el GP de EEUU

Sebastian Vettel consiguió el pasado domingo la segunda posición en el GP de México logrando subir al podio por novena vez esta temporada. A pesar de la felicidad mostrada durante la celebración, el piloto alemán criticó duramente en rueda de prensa el galardón recibido catalogando el trofeo de "aburrido".

Tienes una gran carrera y ellos ponen mucho esfuerzo en ella, y luego recibes estos trofeos de mierda que son aburridos. ¡Hay Heineken escrito en todas partes! No necesitas tener la maldita estrella en el trofeo también. Hay que conseguir algo bonito, como el que tenían cuando la F1 corría aquí antes", aseguró.

Feo gesto con el animador

El piloto no fue protagonista sólo por sus polémicas declaraciones, sino por el feo gesto demostrado en el podio. En plena celebración, a Vettel no le gustó el "selfie" posterior a la carrera y apartó de los tres primeros clasificados al animador, Mario Achi, que intentaba salir también en la foto.

"No me gustó el tipo del 'selfie' cuando intentó entrar en la foto, así que lo alejé. De todos modos, no me gustan los 'selfies'. Me gustó la mayor parte del podio, salvo el tipo del 'selfie'", confesó el alemán.