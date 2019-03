Rossi gana en Silverstone y se coloca líder del Mundial de MotoGP

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) sumó su cuarta victoria de la temporada y es más líder del campeonato tras imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputó hoy, domingo, en el circuito de Silverstone.

Sus rivales más directos por el título, el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), naufragaron en sus objetivos, el rimero de ellos al tener que conformarse con la cuarta plaza y el segundo al sufrir una caída al inicio del decimotercer giro. Rossi cuenta ahora con 226 puntos en su cuenta particular de la provisional del mundial, doce más que Jorge Lorenzo, mientras que Marc Márquez cede mucho terreno y ahora es tercero a 77 puntos del italiano. El podio en Gran Bretaña lo coparon los pilotos italianos, que además de situar a Valentino Rossi en lo más alto vieron como Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP14) fue segundo y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP15) ocupó la tercera plaza.

Aunque minutos antes de comenzar la carrera cayeron unas tímidas gotas de agua sobre el trazado de Silverstone, todos los pilotos decidieron salir a la pista con neumáticos de seco y prácticamente con la misma composición tanto en la rueda delantera como en la trasera, pero en la vuelta de calentamiento decidieron entrar en sus talleres para cambiar de moto por el estado del asfalto. Esa situación provocó una decisión inusual por parte de Dirección de Carrera, ya que al no haber ni un solo piloto en la formación de salida y para evitar que todos saliesen desde la calle de talleres, se mostró bandera roja y se decidió retrasar la salida por espacio de 25 minutos.

Antes, poco antes de comenzar la carrera de MotoGP, se confirmó el rumor que durante los últimos grandes premios ponía en uno u otro equipo al "local" Scott Redding, quien dejará el equipo Marc VDS en 2016 para recalar en la escuadra italiana Pramac, al manillar de una de las Ducati Desmosedici GP15 de que dispondrán el próximo año. Todo apunta a que su compañero de equipo será el italiano Danilo Petrucci, que ya es piloto de esa escuadra este año, mientras que la Honda RC 213 V de Redding caerá en manos del español Esteve "Tito" Rabat, al que cuando se proclamó campeón del mundo de Moto2 en 2014 le "prometieron" en el equipo que ese sería su lugar en 2016, aunque por ahora no hay nada confirmado. Una vez más y a pesar del agua no falló Jorge Lorenzo, que se puso en cabeza de carrera en cuanto se apagó el semáforo, perseguido por Marc Márquez, pero también tanto por el español Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1), como por el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que no se dejó sorprender en la salida.

Tanto Rossi como Espargaró superaron a Márquez, pero éste sabía que si daba demasiada ventaja a Lorenzo luego sería imposible recuperarla y por eso no titubeó ni un instante para superar nuevamente a sus rivales, aunque Rossi no cejó en su empeño y le adelantó para ponerse tras el rebufo de Lorenzo. Las primeras vueltas de carrera resultaron espectaculares, con Lorenzo, Rossi y Márquez marcando la pauta, pero con una serie de pilotos que buscaron su minuto de gloria en unas condiciones que no eran las más favorables para la práctica del motociclismo, como el australiano Jack Miller (Honda RC 213 V-RS), que llegó a ponerse quinto pero su fogosidad la pagó su propio compañero de equipo, el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), al que tiró al suelo una vuelta más tarde.

Así, para delirio de la afición británica, claramente a favor de Valentino Rossi, éste pasó ya en el segundo giro en cabeza, con el piloto de Repsol Honda pegado a él, y con Lorenzo perdiendo terreno poco a poco respecto a sus rivales, por delante de Pol Espargaró, quien poco después se salió de pista y regresó décimo, y de Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V). Rossi y Márquez se acabaron destacando de todos sus rivales para formar el dúo de cabeza, con un cuarteto perseguidor que formaron Lorenzo, Pedrosa y los italianos Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP14) y Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP15).

En ese orden fueron transcurriendo las vueltas, con Marc Márquez pegado al rebufo de la moto de Valentino Rossi, mientras que Lorenzo sucumbió al ataque de Petrucci, Dovizioso y Pedrosa para verse relegado a la sexta posición, con evidentes problemas para mantener el ritmo de sus rivales. Y tras ellos otro cuarteto en el que además de los hermanos Espargaró, Pol, que a seis vueltas del final se fue al suelo, y Aleix (Suzuki GSX-RR), se encontraban los británicos Bradley Smith y Scott Redding. Pero un nuevo error de Marc Márquez en la apurada de frenada de final de recta al comienzo del decimotercer giro dio al traste con sus aspiraciones y literalmente le alejó definitivamente de la pelea por el título mundial de 2015.

Rossi se enteró una vuelta después de ello y apretó los dientes para conseguir la victoria, que le sitúa nuevamente el solitario al frente del campeonato, al no poder pasar Jorge Lorenzo de la cuarta posición, mientras que el piloto de Repsol Honda no sumó ni un solo punto. El segundo piloto de la escuadra Repsol Honda, Dani Pedrosa, acabó en la quinta posición, con Aleix Espargaró en la novena plaza y Álvaro Bautista en un más que meritorio décimo lugar después de pelear con su Aprilia RS-GP durante buena parte de la carrera con el estadounidense Nicky Hayden (Honda RC 213 V), el también español Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR) y el alemán Stefan Bradl (Aprilia RS-GP), que acabó por los suelos.

Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14) se tuvo que conformar con la decimotercera posición, con todo un muy buen resultado pese a salir muy atrás, al verse beneficiado por los numerosos percances que sufrieron sus rivales debido a las condiciones extremas del asfalto de Silverstone.

En Moto2, la victoria fue para Johan Zarco que aguó la fiesta a los españoles Rins y Rabat que quedaron segundo y tercero respectivamente. Gran carrera de Álex Márquez, que fue cuarto. Y en Moto3, la carrera fue muy accidenta con muchas motos al suelo. Entre ellas, la de Viñales que puso en bandeja la victoria de Kent, que se proclamará campeón de su categoría próximamente.