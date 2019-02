Red Bull presenta el RB15, el nuevo monoplaza de Max Verstappen y Pierre Gasly

La escudería de Fórmula Uno Red Bull desveló este miércoles las primeras imágenes de su monoplaza para la temporada 2019, el RB15. Este bólido será el primero de Red Bull en su nueva alianza con los motores Honda y con Aston Martin como patrocinador.

