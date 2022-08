¿Qué ha ocurrido en Alpine? Las claves del no de Piastri y las opciones para sustituir a Fernando Alonso

La Fórmula 1 contempla atónita todo lo que ocurre entorno a Alpine desde que este lunes Aston Martin anunciara por sorpresa el fichaje de Fernando Alonso para 2023. La escudería gala ha vivido desde ese anuncio dos días surrealistas.

El jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, reconocía horas después del anuncio de Aston Martin que no se enteró de la marcha de Fernando Alonso hasta que lo comunicó la escudería inglesa. Es más, Szafnauer admitió que tenía la esperanza de firmar la renovación del asturiano en los próximos días.

Alonso, de vacaciones en Asturias y no en Grecia

Un despropósito que aún ha tenido un par de capítulos. El jefe de Alpine aseguró que no había podido hablar con Fernando Alonso desde que se anunciara su fichaje por Aston Martín ya que, según Otmar Szafnauer, Fernando Alonso se encontraba de vacaciones en las islas griegas.

Nada más lejos de la realidad. Y es que el asturiano está en Oviedo, en su tierra natal, como él mismo desveló en su cuenta de Instagram. En unas stories que subió Alonso el martes, se podía ver cómo el bicampeón del mundo pasó por la mañana por su circuito de karting, y por la tarde estuvo en Oviedo.

En el vídeo publicado por Alonso, se ve cómo levanta el pulgar, una publicación que llegaba justo en el mismo instante que Oscar Piastri emitía su comunicado anunciando que no había firmado nada con Alpine.

Y que Alpine anunciaba que Piastri iba a ser el relevó de Fernando Alonso en 2023, algo que el piloto australiano desmentía de forma categórica.

"Entiendo que, sin mi aprobación, Alpine ha anunciado en un comunicado de prensa que seré piloto para ellos el año que viene. Es un error, no he firmado un contrato con Alpine para 2023 y no pilotaré con Alpine el año que viene", indicaba Piastri en un comunicado que dejaba a Alpine más como un meme que como una escudería seria.

¿Una jugada de Webber, Alonso y Piastri contra Alpine?

Y la última ecuación es tener en cuenta que el agente de Piastri es el también australiano Mark Webber, que mantiene una buena relación de amistad con Fernando Alonso. Al parecer Webber habría negociado ya con Williams y muchos especialistas confirman que habría firmado un acuerdo con McLaren, al escudería que parece será el destino de Oscar Pisatri en 2023.

De esta forma, Alpine ha pasado en 48 horas de tener tres pilotos (Ocon, Alonso y Piastri) a tener tan solo uno. Otmar Szafnauer, mientras todo se precipitaba, confirmaba que no había logrado ponerse en contacto con Mark Webber...

"Su mánager está en Australia. Intento hablar con Mark (Webber), nos escribimos. Danos un tiempo. Oscar es nuestro candidato número uno. No hemos llegado a la fase de 'y si no es Oscar', pero han llamado muchos pilotos y Ricciardo es una buena recomendación", reconocía ya un superado Szafnauer.

Lo cierto y verdad es que Alpine ha pasado en dos días de tener todo bajo control, al menos eso es lo que ellos creían, a vivir una crisis total de cara a la próxima temporada.