Alpine anuncia el fichaje de Piastri y este lo niega: "No conduciré para ellos"

La escudería Alpine ha anunciado este martes que el sustituto de Fernando Alonso a partir de la próxima temporada será Oscar Piastri... sin embargo, el piloto australiano ha negado en sus redes sociales haber llegado a un acuerdo con el equipo francés: "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".

Como consecuencia del cambio de escudería de Alonso, que a partir de la próxima temporada correrá en Aston Martin, Alpine anunció que su formación de pilotos para la próxima temporada la integrarán el francés Esteban Ocon -actual compañero del ovetense- y el australiano Piastri, nacido hace 21 años en Melbourne, ganador el año pasado de la Fórmula 2 y actual probador de la escudería gala.

"Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023", indicaba el comunicado de Alpine. Piastri, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2, había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020 el de la Fórmula 3. Sin embargo, el australiano, que podría tener un preacuerdo con McLaren, ha negado que vaya a pilotar para la escudería francesa.

Alpine queda ahora en una situación muy comprometida tanto deportiva como económica: pierde a Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos de la historia, así como a Piastri, tal vez la mayor promesa del Gran Circo, para quedarse en nómina solo con el peor de los tres, Esteban Ocon.

El fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin se negoció sin que Alpine tuviera conocimiento del mismo. Así lo ha confirmado el jefe de la escudería gala, Otmar Szafnauer, quien admite que no se enteró hasta este lunes.

"La primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Le pregunté a Alonso y me dijo: 'no, no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió un poco", admite el director de la escudería en declaraciones a 'Motorsport'.