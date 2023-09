Por qué Fernando Alonso apunta a la 33 en Singapur: "De la carreras que faltan..."

Fernando Alonso ha vuelto a ilusionar a los aficionados españoles tras su carrerón en Zandvoort, donde terminó en segunda posición. Aston Martin se había visto superado antes del verano por Mercedes, McLaren y Ferrari, pero en la casa de Verstappen la 33 estuvo más cerca que nunca. Y, si bien en el GP de Italia en Monza las cosas no fueron bien, las sensaciones para el Gran Premio de Singapur parecen ilusionantes.

"Monza lo teníamos marcado en el calendario con una cruz negativa y lo acabamos confirmado y Singapur no es que lo tengamos con una cruz positiva, pero sí que tenemos más esperanzas de hacerlo bien. Yo voy con muchas ganas de Singapur, a parte de lo que piense el equipo, es un circuito que me gusta", apuntó Fernando Alonso en la cadena Ser.

Próximo 17 de septiembre

Así pues, la carrera del próximo 17 de septiembre está tachada en rojo para Fernando Alonso: "Siempre se me ha dado bien", reconoció. Y avisa de que atacará en Marina Bay: "De las carreras que faltan, ese 'extra' de arriesgar más y apretar los dientes me lo conozco y sé que lo voy a dar en Singapur más que en otros sitios", destacó.

Fernando consiguió allí en 2008 logró una victoria espectacular con Renault, donde su monoplaza ni siquiera salía en el top-3 de la parrilla. En total, el bicampeón de F1 asturiano se ha subido al cajón del podio cinco veces, venciendo en dos de ellas.

Bromea con la 33

El español también bromeó sobre el famoso 'suflé' por la 33: "Al principio lo llevaba bien, ahora tengo un poco miedo a defraudar a tanta gente y tanta ilusión y tanto movimiento. Es bonito, eh. El deporte se basa en eso, en ilusionar y soñar con algo. Si esa meta la compartes con más gente, con la afición y todo se reúne en el número 33... pues trabajaremos porque así sea", ha comentado el piloto español.

"Si acabo cuarto y Hamilton nos adelanta no pasa nada, pero me haría ilusión estar en el podio del mundial de F1"

Sabe que su objetivo es acabar la temporada en tercera posición: "Pienso en 2024 porque la ambición es de ganar, es lo que piensa todo deportista. No quieres ser 3º o 5º. El 2024 es importante. Pensábamos que en 2023 íbamos a progresar y que en 2024 íbamos a poder subir al podio y mira cómo nos ha ido ya este año. Dentro de mí, y tal y como ha ido este año, después de ir tercero tras 15 carreras quiero mantenerlo hasta el final. Si acabo cuarto y Hamilton nos adelanta no pasa nada, pero me haría ilusión estar en el podio del mundial de F1".

Tiene claro quién es su rival para lograr ese reto: "Con Hamilton nos vamos a hacer una marca al hombre, lo teníamos ya en Monza, al final se nos escapó en las últimas vueltas y nos metió puntos, pero le haremos un marcaje al hombre".

¿Piensa en conseguir el tricampeonato de F1? ¿Su objetivo final es ganar el Mundial? "No sé que responderte. Te diría que no es el objetivo sí o sí, puede que me retire sin conseguirlo, o sin la 33, pero al mismo tiempo desayuno cada día, como cada día y duermo cada día pensando en luchar por el Mundial. Si estoy aquí, si sacrifico mi vida por este deporte y por esta pasión, es porque creo en el equipo y que puedo ganar".