Fernando Alonso conoce a Paqui, la seguidora de 93 años: "¡Es la abuela más famosa de España!"

A sus 42 años Fernando Alonso levanta pasiones como pocos. El piloto de Aston Martin tiene millones de aficionados por todo el mundo, especialmente en España: niños, jóvenes, adultos... e incluso mayores de avanzada edad.

Seguro que recuerdan a Paqui, una seguidora del asturiano de 93 años que pidió hace días una camiseta a través del TikTok de su nieta: "Fernando, me gusta mucho verte correr. He sido siempre muy asidua a tus carreras. Mándame una camiseta y me la firmas. Soy una señora mayor ya y quiero tener algo tuyo porque te admiro mucho, Fernando", dice la nonagenaria.

Muchos la llaman ya la 'abuela de España'... pues bien, el vídeo le llegó a Fernando, que contestó en Twitter con un 'Si', un corazón azul y un beso. El sueño de Paqui se iba a hacer realidad.

Y es que 'Magic' no falta a su palabra. En las últimas horas ha salido a la luz un vídeo facilitado por 'Ceciarmy', acostumbrado a provocar estos encuentros, y ahí se ve a Paqui y al conocido instagramer en un garaje.

"¡¡Es Fernando Alonso!!"

El profesional de los redes sociales aparece junto a 'la abuela de España' en un ambiente muy distendido... cuando de repente salta a escena Fernando Alonso, que se planta delante de la señora y le dice: "Muy buenas tardes, cómo está... soy yo", a lo que la mujer, con una sonrisa de cabo a rabo le contesta: "¡Es Fernando Alonso!", antes de 'comerle' a besos.

Ambos mantienen una conversación muy entrañable en la que Paqui no puede esconder la felicidad que tiene mientras habla con el bicampeón del mundo de Fórmula 1. Poco se puede decir, disfruten ustedes mismos del vídeo.

El tercer clasificado del Mundial de Pilotos le regaló la gorra firmada que llevaba en ese momento.

Alonso, 9º en Monza

La última actuación de Fernando Alonso en Fórmula 1 terminó con un noveno puesto en el GP de Monza, empatando su peor resultado de la temporada (Hungría). En dos semanas volverá la F1 a Singapur, dónde Aston Martin espera luchar por el podio y quién sabe si por la victoria.