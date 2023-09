Fernando Alonso elige su mejor adelantamiento del año: "Será más difícil de replicar"

Fernando Alonso ha conseguido varias veces este año el galardón al mejor adelantamiento del mes. El bicampeón de Fórmula 1 sigue derrochando talento a sus 42 años. Eso sí, le cuesta trabajo decantarse por su adelantamiento favorito hasta ahora en Aston Martin, si bien destaca dos pasadas épicas: "A Hamilton en Baréin o el de Zandvoort. El de Zandvoort será más difícil de replicar. Hace años pasé a dos por fuera en la salida de Holanda, este año a dos por dentro, el año que viene iré por en medio a ver si sale bien. En Baréin tenía mucho agarre, aunque fuera espectacular y fuera a Hamilton, en ese momento tenía mejor ritmo", opina el asturiano en el diario As.

Con el adelantamiento de Zandvoort se refiere a su magnífica salida en el inicio del GP de Países Bajos de F1 2023. Tras no salir especialmente bien y de sufrir un pequeño latigazo en la primera curva, el asturiano voló en la difícilísima curva 3 del trazado de Zandvoort, peraltada. Alonso salía con neumáticos blandos desde la quinta plaza, con Carlos Sainz justo detrás y Alexander Albon delante. Y fue ahí, en el tercer giro, donde a Albon y George Russell yéndose por el interior de la curva peraltada. Una maniobra de genio que le colocaba tercero.

El otro adelantamiento, a Lewis Hamilton en Sakhir, también dio mucho que hablar y, de hecho, ganó el premio al adelantamiento del mes. La pasada al heptacampeón de Mercedes se cocinó en la vuelta 38, cuando el español y el británico luchaban por el quinto puesto en parrilla. El monoplaza de Fernando parecía más rápida y, tras preparar el adelantamiento durante varias curvas, finalmente le tiró el coche en el giro más difícil de todo el circuito de Sakhir, la curva 10. Acabó esa carrera tercero, solo por detrás de los Red Bull de Verstappen y Sergio Pérez.

A vueltas con la victoria 33

Alonso sabe que la victoria número 33 ha estado a la vuelta de la esquina en varias carreras: "Estuvo muy cerca en Mónaco, por un cambio de ruedas, prácticamente. Y luego en Canadá también creo que tuvimos alguna posibilidad. En Zandvoort hubo una resalida al final del todo, pero no teníamos tanto ritmo como en Canadá y Mónaco. ¿Qué por qué no me tiré a por Verstappen? Lo tenía en la cabeza, pero no estuve lo suficientemente cerca. Tenía la esperanza de al menos intentarlo, pero cuando se fue el coche de seguridad Verstappen se marchó".

Defiende a los pilotos veteranos

El veterano piloto lleva 20 temporadas en el Gran Circo de la Fórmula 1 y todavía planta cara a las nuevas hornadas: "Los jóvenes tienen mucho talento y están más preparados de lo que estábamos nosotros cuando teníamos 25 o 26 años, porque han tenido más programas de desarrollo o simuladores en las fábricas. Pero aquí lo que manda es el cronómetro, la pista, y de momento los más veteranos como Hamilton y como yo, nos defendemos, estamos ahí", ha apostillado Fernando Alonso.