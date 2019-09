¿Puede regresar Fernando Alonso a la F1? Esa es la gran pregunta que se hacen miles de aficionados al motor y que Pedro de la Rosa analizó en una entrevista en los micrófonos de 'El Larguero', en la Cadena Ser.

"Lo que está pasando por ejemplo en Red Bull... A Verstappen le ponen a Gasly. Se lo cargan. Ponen a Albon. Ya veremos. Te das cuenta de lo difícil que es encontrar pilotos del nivel de Verstappen, Alonso, Hamilton, Leclerc... Estamos hablando de muy poquitos. Y que uno de esos esté en casa o haciendo Dakares... Seguro que más de un equipo le han hecho ofertas. Paciencia y esperanza. Yo, como aficionado que soy primero de la Fórmula 1, sólo deseo que vuelva porque considero que es de los mejores y no se puede ir sin ganar un Mundial más", indicó De la Rosa.

El piloto catalán ve complicada la vuelta de Alonso para 2020, pero abre la puerta del regreso para 2021.

"Yo creo que ahora hay muy pocas opciones de que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1. Decir que no hay ninguna es muy difícil porque no sabes lo que van a hacer Vettel y compañía. Pero lo cierto es que de cara al 2020, es muy difícil. Muy difícil por dos cosas. Una porque a lo mejor Fernando no quiere y quiere estar, al menos este año, concentrado en el Dakar y off-road. Y segundo porque no sé si va a haber ninguna plaza libre de calidad. Esa es la realidad. 2020, es mi opinión, pero es conjetura total, es muy difícil. 2021 bueno... No va a dejar de ser uno de los mejores pilotos del mundo en un año", explicó De la Rosa.