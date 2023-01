Pat Symonds: "Creo que Alonso aún es capaz de ganar si le dan un buen coche"

¿Puede ganar Fernando Alonso ganar carreras a sus 41 años? Esa es la gran pregunta que está por resolverse en 2023. Aston Martin ha apostado por el asturiano para elevar el nivel y pelear por los mejores. Y Alonso ha decidido cambiar a Alpine por la escudería inglesa con la idea de volver a pelear con los mejores.

El próximo 13 de febrero comenzaremos a despejar dudas. Ese día se presentará el AMR23, el monoplaza de Aston Martin para el próximo mundial de Fórmula 1. Habrá que esperar a los test oficiales de pretemporada, entre el 23 y 25 de febrero, para ver a Alonso en pista con su nuevo monoplaza. Y en una semana llegará el debut oficial en el GP de Baréin, del 3 al 5 de marzo.

Hay muchos que no dudan en que Fernando Alonso aún puede ser competitivo a sus 41 años, el próximo 29 de julio cumplirá 42. Uno de los que no dudan de la competitividad del asturiano es Pat Symonds, director técnico de la F1.

"Creo que aún es capaz de ganar si le dan un buen coche. No es un factor tan decisivo su edad. Los coches de ahora no exigen tanto físicamente. Hay que tener mucho aguante, pero también está la dirección asistida. Tienes que ser capaz de resistir las fuerzas G, pero si sigues entrenándote bien, puedes hacerlo. Y creo que Fernando mantiene la agilidad mental de siempre. ¿Sigue siendo tan rápido como lo era en el pasado? No lo sé. Pero creo que si lo pones al volante del coche adecuado, estoy seguro de que todavía puede ganar carreras", indicó Pat Symonds en el foro empresarial de 'Autosport International'.

"Fernando es un piloto extremadamente hábil, y debemos recordar que es cierto que 'sólo' ganó dos Mundiales de F1, pero ha terminado como subcampeón muchas veces. Y cualquiera de esos años en los que terminó segundo, tuvo muchas posibilidades de coronarse. Así que podría haber sido cinco veces campeón mundial, pero no lo fue, en parte, por culpa del destino", opinó Pat Symonds.

Otra de las personas que mejor conoce a Fernando Alonso, el australiano Mark Webber, tampoco duda de las posibilidad del asturiano.

"Continúa desafiando las probabilidades a ese nivel para su edad", explica Mark Webber, en declaraciones a 'Speedcafe'.