Ora, el niño que sueña con ser el primer piloto negro de MotoGP

Ora Phiri tiene 14 años, es de Sudáfrica y tiene muy claro cuál es su objetivo: ser el primer piloto negro en el Mundial de MotoGP. Viendo su determinación y su madurez extraordinaria, estamos seguros de que lo conseguirá.

Su sueño arranca siempre con su compañera en las manos en un circuito de Johannesburgo: "Lo que realmente quiero es ser la primera persona negra en correr en el extranjero en MotoGP. Quiero llegar allí y ser campeón".

Una meta ambiciosa con solo 14 años impulsada por su padre, todo un apasionado de las motos de competición: "Mi padre me llevaba los días que iba a la pista y me encantaba ver las motos. Finalmente me consiguió una pequeña y empecé".

Así, Ora comenzó a participar en torneos locales y resultó que tenía un gran talento sobre las dos ruedas. Su padre, Thabiso Phiri, lo tiene claro: "Es muy gratificante ver lo bueno que es, pero cuando la gente te lo dice durante mucho tiempo dices '¡Pues claro que lo es y es mi hijo!'".

Cumplió el sueño de conocer a Brad Binder

Orgulloso, siempre le acompaña. Cuida de la futura estrella y de su pequeña número 26 con la que el joven piloto vivió uno de los momentos más especiales de su vida: correr junto a uno de sus ídolos, Brad Binder, el único piloto sudafricano de MotoGP.

"Me veo como Brad Binder y Marc Márquez, ambos son mis modelos a seguir, me ayudan y me inspiran", cuenta Ora. Inspiración que le lleva a trabajar para ser el mejor.

Su entrenador, Thabiso Khumalo, cree que llegará lejos: "Tiene la mentalidad correcta, se motiva, tiene hambre, es muy comprometido. El sueño y la meta es convertirle en un campeón Mundial algún día".