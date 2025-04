Correr una maratón: locura para algunos, pasión y superación para otros

Hay quien no ve muy normal correr 42 kilómetros y 195 metros. Menos aún si se hace por amor al arte... o mejor dicho, al deporte... "A tu alrededor tienes familia, amigos, que te dicen ¿Estás loca de enfrentarte a eso?" le preguntamos a Paloma, quien se enfrenta a su primer Maratón. "Sí, sí... siempre lo he tenido... pero luego también te apoyan y están encantados de ver cómo disfrutas de cómo te superas" nos contenta ilusionada aunque no sin cierta inquietud.

Diversidad de opiniones

"Yo no voy por tiempos, sino que voy por sensaciones, y la verdad, es que mi idea siempre es terminarla y terminarla bien y sin lesionarme, y sin problema ninguno..." comparte con nosotros Raquel, quien forma parte de un club de atletismo. "Hay que priorizar en que la gente entrene mucho, entrene bien, y sobre todo que tenga detrás, como un entrenador, para ayudarles a conseguir sus objetivos" asegura Christian, entrenador del Tiger Runners Club. "Obviamente, el entrenamiento es muy duro, pero luego viene la gloria, el regalo... que es cruzar esa ansiada meta de la maratón... y la mayoría de personas, aunque sea la décima que corran... rompen a llorar" añade Javier, también entrenador y quien además corre la Maratón de este domingo en Madrid, una de las más exigentes del mundo.

Una pasión de antaño

Esta pasión que seduce a cada vez más millones de personas en todo el planeta se inició nada menos que en el 490 antes de Cristo. Aquel año, Filípides recorrió los 42 kilómetros 195 metros que separan la ciudad de Maratón de Atenas. Filípides, desgraciadamente, murió nada más dar la noticia de la victoria sobre los persas... 2.500 años después el objetivo es que todo aquel que decida imitar la proeza del soldado griego, lo haga en total seguridad. "Siempre recomendamos hacer una prueba de esfuerzo, y por supuesto, cuidar mucho la alimentación y la hidratación..." subraya Javier. "¿Qué es lo más bonito de hacer una maratón?" le planteamos a Miguel Ángel, con la experiencia de 10 maratones en sus piernas. "La motivación de decir: soy capaz de hacerlo y lo hago" comenta. "Para el año que viene, de verdad, para que el año que viene lo haré" promete Raquel, quien este año se conforma con correr la media maratón.

