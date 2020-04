Un músico reproduce el sonido del motor del Renault de Fernando Alonso con su chelo

¿imitar el sonido del Renault R24 de Fernando Alonso con un chelo? Puede parecer una locura, pero no para el músico Daniel Acebes, que ha celebrado el día 31 de confinamiento demostrando su peculiar habilidad.

Acebes ha colgado en su redes sociales un vídeo en el que se le puede ver, o mejor dicho escuchar, tocando su chelo al compás del mítico monoplaza del bicampeón del mundo de F1.

"Día 31 de confinamiento. Ya me creo el V10 de Fernando Alonso. ¡Lo peor es que me he estudiado la melodía! El tope de revoluciones es un 'fa' un poco alto. ¿Vosotros qué tal? ¿También perdiendo la cabeza? ¡Un día menos!", bromea Daniel Acebes, en su cuenta de Twitter.