Minuto de silencio en Silverstone por Juan Garriga y Jonas Hähler

El campeonato del mundo de motociclismo con sus principales pilotos de MotoGP al frente, el italiano Valentino Rossi y los españoles Marc Márquez y Jorge Lorenzo, guardó un minuto de silencio en el circuito de Silverstone, por el fallecimiento del español Juan Garriga y el joven piloto alemán Jonas Hähle, de 14 años.

Prácticamente todos los pilotos españoles, encabezados por Ángel Nieto, Alex Crivillé y Sito Pons, además de Valentino Rossi, el francés Fabio Quartararo o el alemán Sandro Cortese, entre otros, y la organización del campeonato, guardaron un minuto de silencio a la memoria de los pilotos fallecidos, con un cartel al frente con sus imágenes e el que se podía leer "Remembering two of us".

Garriga, subcampeón del mundo de los 250 c.c. en 1988, perdió la vida el jueves, como consecuencia de las heridas que sufrió tras un accidente de moto, mientras que Jonas Hähle falleció la semana pasada al sufrir un accidente cuando competía en el circuito de Oschersleben.