El mayor sueño pendiente de Fernando Alonso: "Todavía no he tenido éxito por mi modo de vida"

Fernando Alonso va camino de los 42 años. El próximo 29 de julio los cumplirá, una edad en la que muchos pilotos ya están retirados, pero no en el caso de un Alonso que está viviendo una segunda juventud con Aston Martin. El bicampeón del mundo, tras años de frustraciones y sinsabores, está disfrutando con un veinteañero en esta temporada. Cuatro podios en cinco carreras y unos números que no logró ni con Ferrari demuestran que el ovetense está en plena forma.

Tras la cancelación del GP de Emila-Romagna por la dramática situación que vive esa región de Italia por las inundaciones, Fernando Alonso ya tiene puesta su mente en Mónaco, un circuito que se puede adaptar a las fortalezas del AMR 23 y en el que asturiano podría dar la campanada y sumar la victoria 33 de su carrera. El piloto de Aston Martin ha concedido una entrevista a The New York Times en la que ha reconocido que sabe no le queda mucho tiempo en la F1.

"Soy consciente de mi edad. Sé que no voy a estar aquí los próximos diez años, más o menos, así que cuando deje de correr mantendré mi relación con el equipo de alguna manera", admite Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo de F1 también ha hablado en dicha entrevista de sus sueños y objetivos dentro y fuera de la pista.

"Ganar un campeonato sería algo perfecto. Si gano otro Mundial, con todos estos años desde el anterior, sería algo que no tendría precedentes, esa distancia entre dos campeonatos. Ese es mi objetivo por el momento", indica Fernando Alonso.

El asturiano también habló sobre cuál será su legado cuando se retira del automovilismo.

"El legado que deje en este deporte, el de alguien que lo ama tanto que sigue corriendo durante tantos años, manteniendo el nivel lo más alto posible. Eso sería una prueba, algo que fue parte de mi vuelta", explica el asturiano.

Por último, Fernando Alonso desvela cuál sería su sueño una vez abandone la Fórmula 1 y la competición.

"Quiero tener una familia. Ese es el mayor sueño de mi vida. Todavía no he tenido éxito con eso por mi modo de vida. Eso es algo en lo que, cuando deje de correr, encontraré la felicidad", concluye Fernando Alonso.