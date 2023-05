Marc Márquez, tras su doble caída en Le Mans: "El 90% se lo habría tomado con calma; yo no soy así"

Marc Márquez reaparecía este viernes en el GP de Francia después de haber pasado por el quirófano para operarse de una fractura del primer metacarpiano de su mano derecha y su regreso ha sido un tanto accidentado. El piloto de Honda se fue dos veces al suelo durante los entrenamientos libres, dos caídas sin consecuencias y que Marc Márquez justificó por el hecho de poder entrar en Q2.

"Estoy muy contento pese a haber sufrido dos caídas. Quizás la segunda sea aceptable, porque estábamos empujando para lograr un mejor tiempo y entrar en la Q2. Con lo que he sufrido estos últimos años, lo de la mano no es nada. Obviamente, te molesta un pelín y se nota cuando vuelves a la competición, pero no me perjudica o limita", indicó Marc Márquez.

"Para mí, hoy no ha sido cansado porque tenía tantas ganas de ir en moto que no me importaba tomar riesgos. El 90% de los pilotos, seguramente, se lo habrían tomado con calma, habrían estado el 15 y poco a poco y mañana veremos. Pero yo no soy así. Yo he empujado todo lo que he podido y he podido entrar en esa Q2, cosa que podía haber sido que no. El hecho de ser la única Honda ahí dentro no es casualidad. Es porque tienes que asumir unos riesgos, que luego lo pagas con alguna lesión, pero hoy los he gestionado bastante bien", explicó el de Cervera.

"Incluso teniendo dos caídas, pero después de estar un mes y medio en casa no es fácil venir probar dos chasis, cada salida diferente. Ya, para mañana, le he pedido al equipo que quiero dos motos iguales, dos motos para trabajar yo mi estilo de pilotaje, para intentar ser un poco más constantes y empezar a sentir. Una cosa es ir rápido; la otra es sentir esa sensación con los neumáticos, el 'feeling' que sabes cuándo te puedes caer o no", detalló el piloto de Honda en unas declaraciones facilitadas por su equipo.

"Seguimos lejos de los líderes. Sé que la mayoría de pilotos se lo tomarían con calma, pero si he vuelto es porque estoy listo para trabajar para el equipo, y eso significa llevar la moto al límite para intentar mejorar", añadió Marc Márquez.

Habría que ver cómo le van las cosas al de Cervera este sábado y cómo gestiona su reaparición en la carrera del domingo tras haberse perdido los Grandes Premios de Argentina, Las Américas y España. Hay que recordar que el de Honda se retiró de la primera carrera en Portimao tras el grave accidente que protagonizó y que le costó numerosas críticas de algunos de sus rivales.