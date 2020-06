Marc Márquez y sus dudas con la bandera de España: "La que representa a mi gente es la del 93"

El piloto español de Honda, Marc Márquez, que lidera la clasificación del mundial de MotoGP a falta de la carrera que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana, aseguró que no va ser tan fácil ganar el título como la gente le dice. Márquez ha indicado en la rueda de prensa que "es una carrera especial, así que voy a intentar divertirme como siempre y dar el 100% en un circuito que me gusta".

Asimismo, el piloto no pudo evitar la pregunta de si paseará la bandera de España. "Si gano el domingo, ya lo veremos, pero al final, la bandera que representa a mi gente es el 93", respondió Márquez.

"No es la primera vez que lucho por el título en Valencia y, aunque es complicado elegir, creo que prefiero mi posición antes que la de Dovizioso porque tengo 21 puntos de ventaja, pero no va a ser tan fácil como la gente me dice", ha apuntado.

En este sentido, el piloto español considera que durante el fin de semana "se verá cuál es nuestro nivel y el de Dovizioso, pero, como en cualquier deporte, todo puede pasar".

Su rival en la lucha por el título, Andrea Dovizioso, se ha mostrado "satisfecho por la temporada que hemos hecho. Llegamos a la última carrera con opciones, y aunque nos separan 21 puntos y será difícil porque en el pasado este circuito no me ha ido bien, está todo abierto. De momento nos centraremos en los entrenamientos y veremos qué pasa en carrera".

Su compañero de equipo en la escudería Ducati, Jorge Lorenzo, en cambio conserva "muy buenos recuerdos de este circuito".

Para Valentino Rossi (Yamaha) "será un fin de semana complicado", y aunque no se juega nada , el italiano intentará "hacer mi carrera". Sensaciones diferentes para Dani Pedrosa (Honda), ya que para el piloto catalán "es un circuito que me gusta y que con el calor del público es todavía mejor".

En la jornada previa al Gran Premio, se ha celebrado hoy el tradicional 'Pit Walk', en el que alrededor de 4.000 aficionados han podido recorrer el 'Pit Lane', donde han observado el trabajo de mecánicos y han disfrutado con su primer contacto con algunos de los pilotos de la parrilla durante dos horas.