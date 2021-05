Laia Sanz regresa al Mundial de Trail y al de Enduro: "Claro que me gustaría ganar, pero hay que ser realistas"

Ocho años después regresa la reina del Trial. Laia Sanz retoma sus orígenes y volverá a competir en el mundial de Trial y en el de Enduro. La catalana cuenta con 13 títulos en la modalidad de Trial y 5 en la de Enduro.

Ninguna otra mujer en el mundo ha conseguido más títulos que ella. Y ahora vuelve con la intención de recuperar su reinado en esta disciplina del motociclismo.

Laia Sanz decidió dejar el trial tras completar la temporada 2013, al no poder compaginar el Trial con el Mundial de Enduro y el Rally Dakar, pero ya entonces dijo que "no sé si es un adiós o un hasta luego".

"Claro que me gustaría ganar, pero hay que ser realistas: hace 8 años que no hago trial"

"Llevo 18 y está claro que 20 sería una buena cifra. Tampoco me siento favorita. Claro que me gustaría ganar, pero hay que ser realistas: hace 8 años que no hago trial", explica Laia Sanz a Antena 3 Deportes.

Laia Sanz anuncia su regreso al mundial de Trial y Enduro tan solo unos días después de ser séptima en el polémico Rally de Andalucía.

"En motos tienes miedo por tu físico y en Andalucía era más por no romper el coche. Al final llevas debajo tuyo un coche que vale lo que vale", se sincera Laia Sanz.

También al volante corre en la Extreme E con Carlos Sainz y sueña con el Dakar en coches.

"Me encantaría acabar el Dakar en la categoría de coches", admite Laia Sanz.