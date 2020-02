La 'segunda vida' del motorista Jordi Bonilla gracias al deporte: "No me acuerdo de los dos años anteriores al accidente"

Jord Bonilla era un gran aficionado a los motos, pero hace seis años sufrió un grave accidente. Tras varios meses en coma despertó y decidió volver a empezar desde cero porque no podía ni andar. Ahora Jordi corre, anda en bici y quiere hacer un triatlón.

"Decidí hacer deporte. A raíz del accidente yo ya no puede volver a trabajar y me centro más en el deporte que es lo que realmente me llena", confiesa Bonilla.

Su pasión siempre fueron las motos, pero hace seis años un accidente le llevó al borde de la muerte. La vida le brindó una segunda oportunidad, pero tuvo que pelear por ella, volver a empezar.

"Yo era muy aficionado al motociclismo y entrenando en circuito tuve una caída, el problema es que medí un fuerte golpe en la cabeza y estuve mucho tiempo en coma", aseguró Bonilla a la par que confesó: "No recuerdo nada ni de aquel día y de los dos años anteriores al accidente".

Running y ciclismo, sus pasiones

La vida le cambió y mucho. Una recuperación lenta pero constante... y se agarró al deporte; cambió la moto por el running y el ciclismo. Ha logrado hacer duatlones.

Todos los recuerdos de los dos años anteriores al accidente se le han borrado; todos, menos ese amor por el deporte y las ganas de luchar. Esa es su lección de vida y detrás está siempre su mujer apoyándole.