La emocionante carta de la mujer de Grosjean tras el accidente: "Nuestros hijos le sacaron del incendio"

Romain Grosjean ha vuelto a nacer. El piloto francés de Fórmula 1 sufrió este fin de semana uno de los peores accidentes que se recuerdan en los últimos años en el campeonato. Su monoplaza se convirtió en una bola de fuego en Baréin y estuvo 27 interminables segundos entre las llamas.

"Estoy bien. ¡Bueno, bastante bien!", ha dicho Romain Grosjean desde el hospital en el que está ingresado en un vídeo que distribuye la F1 en sus redes sociales y en el que muestra las dos manos ampliamente vendadas.

"Hace unos años no estaba a favor del HALO, pero es lo mejor que hemos introducido en la F1. Sin él hoy no podría hablar con vosotros. Gracias a todo el personal médico, tanto en la pista como en el hospital", agrega el francés sobre el sistema que le salvó la vida.

Más que un milagro

Marion Grosjean, la mujer de Romain, ha escrito una conmovedora carta a su marido: "Gracias a nuestros hijos que lo sacaron del incendio. Gracias a su coraje, su implacabilidad, su fuerza, su amor, su entrenamiento físico que probablemente también lo mantuvo con vida (Kim, Dan, os quiero chicos). No se necesitó un milagro, se necesitaron varios ayer. Te beso", señalaba Marion.

Antes, la periodista apuntaba: "Obviamente, no dormí anoche. Y para ser honesta, no estoy segura de qué escribir. Solo sé que está bien escribir. Siempre me ha ayudado. De todos modos... Esta mañana no os voy a mentir, las palabras no salen fácilmente. Romain se reirá, seguro, él que sabe lo habladora que soy. Él, a quien siempre he escrito tanto, precisamente. Tampoco sabía qué foto publicar. ¿Qué imagen guardar de ayer? ¿La de las llamas? ¿En la que sus salvadores le sostienen de las manos? ¿Los restos de su coche? Puse ésta. Es algo estúpida porque ambos llevamos la misma camiseta del título de GP2 en el que todavía duermo a veces. Hubiera preferido que tuviera la palabra 'superhéroe' en lugar de 'campeón', pero si es necesario, haremos otra con otro mensaje. Para los niños, porque así explicamos lo inexplicable".

Marion añadía asimismo: "En Twitter mencioné las palabras útiles, las palabras urgentes, para protegerlos, sobre todo. Mencioné el 'escudo del amor' que lo había protegido. Hoy habrá que buscar otras fórmulas, inventar otras frases sensibles, expresar los sentimientos. Las encontraremos juntos. Agradecimiento para los hombres del coche médico. Amistad para Jean Todt y su humanidad inagotable. Agradecimiento para todos ustedes, que han mostrado un apoyo, un afecto y una amabilidad que apreciamos tanto. Gracias a la familia de Jules Bianchi y a su padre Philippe, en quien sigo pensando. Al propio Jules. A Kevin Magnussen por sus palabras. A los equipos de Canal + por su delicadeza. Seguramente me vaya a olvidar de alguien, que me perdonen".