Kees Koolen muestra los daños en su quad tras su presunto choque con Carlos Sainz

Mercedes Martín estuvo con Kees Koolen, cofundador de 'Booking' y el protagonista de la jornada en el Dakar. Koolen enseñó los daños que presentaba su quad tras, presuntamente, haber chocado contra el coche de Carlos Sainz durante la octava etapa del Dakar.

El holandés relata su versión de lo ocurrido: "El coche vino por aquí (señalando la parte derecha del quad), el coche venía a 153 kilómetros por hora según la organización y me golpeó". Además, Koolen enseñó la parte del quad que se habría desprendido del impacto, que quedó "completamente destruida".

"El coche me golpeó y este hierro (en la parte inferior derecha del quad) me salvó la vida, el coche lo golpeó y me empujó hacia el lateral, esa fue mi suerte", afirma.

El jefe de Peugeot defendió a Carlos Sainz tras lo ocurrido, alegando que "si no se paró es que no tocó al quad" de Koolen. El propio Sainz se mostró "disgustado" por la sanción de 10 minutos que le impuso la organización y su hijo calificó de "incomprensible" dicha decisión.