Jaime Alguersuari repasa su retirada de la F1: "Tenía depresión, solo me enseñaron a que todo era yo"

Jaime Alguersuari se ha sincerado en Antena 3 Deportes, el expiloto de Fórmula 1 achaca su retirada de los circuitos a la depresión, sin embargo, ahora su ilusión es volver a pilotar.

El negocio de la Fórmula 1 le mandó a un pozo muy profundo: "Fue una depresión, a mí me enseñaron en la escuela Red Bull a que todo era 'yo', 'yo', 'yo' y nada al de al lado, te acabas clavando puñales contra ti mismo", explica Jaime sobre su andadura en la escudería austriaca.

Sin embargo, Jaime Alguersuari salió de él siendo un tipo sabio: "El camino no es ni la frustración ni la rabia, ni el rencor ni el odio hacia nadie ni hacia nada", asegura. Tras varios años sin participar en carreras su idea ha cambiado, y su objetivo es uno muy distinto al de antes: "A día de hoy solo existe una cosa y es pasármelo bien, divertirme, sonreír detrás del casco".

"Si pierdo ya no voy a llorar por las noches, como antes"

Descubrió esa sensación al volver a subirse a un kart hace unos meses: "Me despertó algo que estaba muy escondido".

Su profesión de productor musical ha sido muy golpeada por la pandemia pero no está completamente apartada: "No voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que se hunda el Titanic".

No obstante, el motor va a volver a entrar en su vida con el Mundial de karts: "Si no gano no voy a llorar por la noche como hacía antes, paso a paso, voy a ver donde me lleva el viento". Jaime Alguersuari, un sabio de tan solo 31 años.