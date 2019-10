Una intoxicación alimentaria afecta a 150 personas en el GP de México de Fórmula 1

Más información Hamilton puede ganar el Mundial

Los servicios médicos del GP de México han informado de que, una intoxicación alimentaria ha afectado a 150 miembros del padock de la fórmula 1. Se trata de un virus de carácter estomacal.

Entre el centenar y medio de afectados hay gente de logística y personal tanto de las escuderías como de la organización. También dos pilotos, uno de Fórmula 1 y otra de una de las carreras de soporte, la Porsche Supercup.

El piloto afectado es el galo, Pierre Gasly. El de Toro Rosso no se ha visto afectado por el virus y ha podido disfrutar del fin de semana con relativa normalidad. No le ha pasado lo mismo a la piloto colombiana, Tatiana Calderón, que no pudo participar en los libres de la carrera de los Porsche del viernes por su estado de salud.

Además, de estos dos pilotos se vieron afectados varios mecánicos de McLaren, Renault y Toro Rosso.