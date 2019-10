El increíble vuelo de Brendan Gaughan en la NASCAR: "Mamá, estoy bien. Es sólo una vuelta de campana"

Más información La sobrecogedora secuencia del accidente del boxeador Errol Spence con su Ferrari

El piloto estadounidense de la NASCAR Brendan Gaughan ha protagonizado uno de los vídeos del día. El profesional de carreras de coches ha realizado un increíble vuelo con su vehículo que podía haber acabado en tragedia.

Brendan Gaughan se disponía a efectuar la vuelta 162 de la prueba de la NASCAR Cup celebrada en Talladega, ciudad del Estado de Alabama, cuando su Chevrolet se queda atrapado entre dos rivales y tras el choque con otro vehículo, el coche realiza una vuelta de campana y para sorpresa de todos consigue caer sobre las cuatro ruedas.

Todo quedó en un susto

Él mismo ha sido quien ha querido transmitir tranquilidad al público y a su familia tras la increíble maniobra que realizó. "Mamá, estoy bien. Es sólo una vuelta de campana. No me he hecho daño, ¡lo prometo!", añadía el piloto.