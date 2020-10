Etapa final de la copa de Rally de Rusia: 203 km de recorrido con 7 tramos en los que los pilotos alcanzan velocidades de vértigo. Una curva envenenada se convirtió en el punto negro: "Hay curvas a veces que tienen trampa, incluso para pilotos expertos. Hay que describir bien la curva para que no se salgan más coches", nos explica Luis Moya, doble campeón del Mundo de Rallyes.

"¡J****! ¿Qué pasa hoy? ¡Otro! ¡Parece que no va a ser el último en estrellarse aquí!", lamentaban los espectadores. La poca visibilidad no ayudaba y hasta seis pilotos volcaron: "No calculamos bien la velocidad. La curva era demasiado cerrada", explica un piloto. Una curva que terminó convirtiéndose en un desguace.

