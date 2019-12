Hamilton a Ferrari y... ¿Fernando Alonso a Mercedes? El baile de asientos que podría acabar con el asturiano en la Fórmula 1

Más información Los rumores sobre la vuelta de Alonso siguen creciendo

Los rumores de una posible vuelta de Fernando Alonso siguen aumentando. Pero esta vez no vienen solos. Llegan acompañados de una posible marcha de Hamilton a Ferrari. Y es que, en la escudería transalpina parecen estar buscándole un sustituto a Vettel.

En las horas previas del GP de Abu Dabi se han sucedido los piropos de la escudería italiana al hexacampeón del mundo. Mattia Binotto, jefe de la Scuderia, las ha alimentado el rumor de una posible llegada del británico al equipo italiano.

"Hamilton es un piloto fantástico. Que esté disponible en 2021 puede hacernos felices, pero es muy pronto para cualquier decisión. Estamos contentos con nuestros dos pilotos ahora, pero la próxima temporada tenemos que pensar qué hacer y entender cuál es la mejor solución para el futuro", dijo a este respecto.

El piloto inglés no tardó en reaccionar a los elogios: "Creo que es el primer cumplido que me han hecho desde Ferrari en estos 13 años", admitía entre risas. "Honestamente, no recuerdo si alguna vez me han mencionado, incluso. Así que gracias y lo tendré en cuenta. No significa nada, son sólo palabras, pero sí, es bonito que al final hayan pasado estos años para reconocerme, pero estoy agradecido", añadió el pìloto de Mercedes.

De darse está carambola que acabaría con Hamilton en Ferrari se abriría una puerta para el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Si se quedase un asiento libre en Mercedes el piloto asturiano sería uno de los principales candidatos a ocupar ese asiento en la temporada 2021.