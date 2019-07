Mientras que el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, arruinaba la remontada del holandés Max Verstappen, el piloto español Carlos Sainz ha terminado en sexta posición.

"He utilizado la batería y todo lo que tenía para aguantar a Ricciardo. He tenido que ir mejor que en la jornada de calificación", afirmó el piloto madrileño.

Hamilton, piloto de Mercedes, ha conseguido su séptimo triunfo de la temporada y el número 80 en la Fórmula 1. Así, Hamilton afianza su ventaja al frente de la general del Mundial de pilotos con 223 puntos.

La segunda plaza fue para su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, segundo también del campeonato con 184 puntos. Por su parte, el tercer puesto en el pódium fue para Charles Leclerc de Ferrari, que se aprovechó de la lucha entre su compañero Sebastian Vettel y Max Verstappen, que finalizó con ambos en la grava después de que el alemán embistiese el coche del piloto de Red Bull.

Esta victoria del inglés, le convierte en el nuevo rey de Silverstone, superando a Alain Prost y Jim Clarck como piloto con más victorias en el Gran Premio de Gran Bretaña (6).

"¡Qué día, qué día!", comentaba exultante a través de la radio de su monoplaza Hamilton después de cruzar primero la línea de meta del Gran Premio de Gran Bretaña, alargando la distancia que le mantiene como número 1 del mundo.

Al finalizar la entrega de premios, Hamilton resaltó: "Hoy es uno de los mejores días que puedo recordar. He tenido muchos buenos días, pero hoy me he sentido fuerte. Ayer no fue mi día y sabía que podía dar más. Por eso, estaba algo frustrado conmigo mismo".

No obstante, fue un fin de semana redondo para Mercedes, que, después del paréntesis sufrido en el Gran Premio de Austria, sumó su novena victoria y el séptimo doblete en lo que va de temporada. Todo ello en una de las carreras más emocionantes de los últimos años.