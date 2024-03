Fernando Alonso: "A una vuelta somos súper superrápidos y hay que aprovecharlo"

Fernando Alonso firmó una notable clasificación en el GP de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial de F1 2024, y saldrá cuarto este sábado en una carrera que el asturiano pronostica "mucho más difícil" que la 'qualy' de este viernes.

"Contento del fin de semana. Hemos sido muy muy rápidos en todas las 'free Practices', muy rápidos también en la crono, en el 'mix' como se dice con Red Bull y con Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y McLaren otra vez", afirmó el asturiano.

El bicampeón del mundo de F1 subrayó las buenas prestaciones del AMR24 a una vuelta, aunque advirtió que el monoplaza de Aston Martin bajas sus prestaciones en las tandas largas.

"Así que tenemos un coche muy muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ni en Bahréin ni aquí ayer. Así que tenemos que trabajar en ello, hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera de mañana y solo mañana tendremos la respuesta, pero de momento este crono fantástico", analizó Alonso.

El ovetense explicó que en este trazado es clave tener 'feeling' y buenas sensaciones con el monoplaza ya que "hay que pasar muy cerca de los muros".

"He ganado confianza con el coche. Creo que desde la FP1 nos ha dado siempre un buen 'feeling', hemos tenido mucho 'grip'. En este circuito hay que pasar muy cerca de los muros; por lo tanto, si no tienes confianza, nunca vas a ir rápido, y la verdad es que me he sentido muy bien", reconoció el piloto de Aston Martin.

Por último, Fernando Alonso prevé una carrera complicada.

"Pero soy consciente de que hace cinco días éramos el quinto equipo en la parrilla, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Y en cinco días no habrá cambiado tan rápido la historia, y mañana me espero una carrera mucho más difícil. Pero en una vuelta por lo que sea somos súper superrápidos y hay que aprovecharlo”, concluyó Alonso.

