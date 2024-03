Max Verstappen firma la pole en Arabia Saudí; Fernando Alonso saldrá cuarto

Lo avisó Fernando Alonso tras ser el más rápido en los segundos libres del GP de Arabia Saudí y Max Verstappen le dio la razón al asturiano. A la hora de la verdad, los Red Bull siguen siendo inalcanzables. El neerlandés, triple campeón del mundo, firmó una vuelta brutal en la Q3 para llevarse su segunda pole de la temporada y poner las cosas en su sitio. El actual campeón voló a los mandos del RB20 y paró el crono en un inalcanzable 1:27.472, metiendo 319 milésimas a Charles Leclerc (Ferrari) y 335 a su compañero Checo Pérez.

Fernando Alonso protagonizó una gran clasificación en el trazado saudí y finalizó cuarto en una 'qualy' que supone un paso adelante para el asturiano y para Aston Martin. El ovetense se sacó de la manga una vuelta magistral (1:27.846) y saldrá desde la segunda línea de parrilla este sábado. El bicampeón del mundo partirá por delante de los dos McLaren (Piastri y Norris) y los dos Mercedes (Russell y Hamilton).

El japonés Yuki Tsunoda (RB) saldrá noveno y el canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso en Aston Martin, será décimo en la parrilla de este sábado. El GP de Arabia Saudí 2024 está previsto a 50 vueltas, para completar un recorrido de 308,4 kilómetros. La salida será a las 18:00 horas (horario peninsular).

Carlos Sainz no pudo participar en la clasificación tras verse obligado a ser operado de urgencia de una apendicitis. Oliver Bearman, el relevo del madrileño en Arabia Saudí se quedó a las puertas de entrar en la Q3 y saldrá undécimo este sábado.

Alonso: "Hemos sido muy rápidos, lo cual es es sorprendente"

Fernando Alonso admitió que es una grata sorpresa lo rápido que han ido tanto en los libres como en la clasificación del GP de Arabia Saudí.

"Contento del fin de semana. Hemos sido muy muy rápidos en todas las 'free Practices', muy rápidos también en la crono , en el 'mix' como se dice con Red Bull y con Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y McLaren otra vez", afirmó el asturiano.

"Así que tenemos un coche muy muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ni en Bahréin ni aquí ayer. Así que tenemos que trabajar en ello, hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera de mañana y solo mañana tendremos la respuesta, pero de momento este crono fantástico", admitió Alonso.

"He ganado confianza con el coche. Creo que desde la FP1 nos ha dado siempre un buen 'feeling', hemos tenido mucho 'grip'. En este circuito hay que pasar muy cerca de los muros; por lo tanto, si no tienes confianza , nunca vas a ir rápido, y la verdad es que me he sentido muy bien", reconoció el piloto de Aston Martin.

"Pero soy consciente de que hace cinco días éramos el quinto equipo en la parrilla, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Y en cinco días no habrá cambiado tan rápido la historia, y mañana me espero una carrera mucho más difícil . Pero en una vuelta por lo que sea somos súper superrápidos y hay que aprovecharlo", concluyó Alonso.

