Fernando Alonso revela qué pasará si no renueva con Aston Martin: "Soy un piloto atractivo"

Fernando Alonso habla por primera vez desde el fichaje de Hamilton por Ferrari y asegura que no tiene tiempo para pensar en su futuro ahora mismo: "Mi situación es bastante única, ahora mismo. En la parrilla hay tres campeones mundiales. Y yo soy el único que está disponible con miras a 2025. Pero cuando decida si quiero seguir o no en 2025, hablaré primero con Aston Martin", señaló el asturiano en una videoconferencia en la que participó EFE.

El asturiano no sabe hasta qué edad podría prolongar su carrera en la F1 si así decidiera hacerlo: "Hace años diría que el límite estaría en 41 o 42 años. Ahora, quizá un par de años más. Pero, vistos los resultados que han dado todos los test físicos que he hecho en invierno, quizá sean 48 o 49. O quizá 50. Pero en estos casos tienes que sacrificarlo todo en la vida", ha explicado.

24 temporadas en F1

"Esta será mi vigésima cuarta temporada desde que empecé en la F1. Creo que podría seguir seguro un par de años más. Pero hay más cosas en la vida por las que siento curiosidad", afirma.

También dice sentirse mejor que nunca: "Me siento bien, más en forma que nunca. Todos los test físicos que hemos hecho son los mejores de siempre. Entrené de otra manera, añadí un nutricionista a mi equipo, porque quiero prepararme para seguir; y para seguir pilotando mejor que nunca. No pilotaré sólo para divertirme. No soy ese tipo de piloto ni de persona. Quiero estar al doscientos por cien para el equipo, dentro y fuera de la pista. Eso es lo que quiero hacer", apostilla Alonso.

"Mi prioridad será siempre Aston Martin. Con la nueva factoría hay un gran futuro en este equipo"

"Mi prioridad será siempre Aston Martin. Con la nueva factoría (de Silverstone) hay un gran futuro en este equipo. Y me gustaría estar muchos años aquí. Lo de mi contrato me lo van a seguir preguntando muchas veces; pero de momento tengo que pasar por muchas fases y ver primero qué es lo que quiero hacer en el futuro. Me encanta pilotar y amo la F1, pero también hay otras categorías. Y si no sigo en la F1, iría a otras categorías, que me permitirían tener más tiempo en mi vida privada".

"Tengo que pensarlo todo muy bien antes de comprometerme con un equipo. Pero si tomo la decisión de seguir, me sentaré con Aston Martin primero. Dimos un paso importante el año pasado y creo en este proyecto; porque soy parte de él", declara el doble campeón mundial asturiano.

¿Y si no hay acuerdo con Aston Martin?

No obstante, Alonso se deja querer: "Pero si no llegáramos a un acuerdo soy consciente de que soy un piloto atractivo. Hay sólo tres campeones del mundo; y sólo uno de ellos está disponible", manifestó Alonso.

Al mismo tiempo, el español no puede asegurar que éste no vaya a ser su último año en la F1: "Esa idea está 50 a 50. Cada año la temporada puede ser la última. Y no tengo contrato para el año que viene", dijo. "Me veo bien ahora, pero quiero que esta temporada sea diferente, que puedan venir mis amigos y mi familia a más carreras. Me veo bien ahora, pero luego vienen las carreras seguidas de Australia, Japón y China, que serán matadoras".

"Vamos a tener que viajar de forma más eficiente; y pasar el tiempo adecuado en los sitios adecuados; y quizás menos tiempo en las carreras que están a larga distancia. En los viajes a Japón, Australia y China habrá que combatir el 'jet lag' de otra manera, porque la batería se desgasta. Otra de las cosas que quiero controlar este año es la rutina alimenticia", apunta el bicampeón mundial asturiano con miras a la próxima temporada.

A por la ansiada '33'

Aston Martin ha presentado este lunes su nuevo AMR24 para esta temporada: "Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", ha dicho Fernando Alonso en declraciones recogidas por EFE. Con 32 victorias en la F1, Fernando no pudo conseguir el pasado curso la deseada '33', si bien elevó a 106 su número de podios en la categoría reina.

"Es diferente firmar una cosa o decir un objetivo claro. Me gustaría estar en los puntos siempre, regularmente. Luchar por los podios de manera recurrente. Los ocho del año pasado ojalá se repitan; o que sean esos como mínimo. Ojalá llegase una victoria, la primera para este equipo, para Aston Martin; la primera de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca. Pero es difícil saberlo a día de hoy. Hasta que no hagamos las primeras pruebas no sabremos", abunda el español.

