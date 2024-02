VÍDEO: Así es el nuevo Aston Martin AMR24 de Fernando Alonso y Lance Stroll

Primeras imágenes del AMR24. En un vídeo de apenas minuto y medio, Aston Martin ha mostrado cómo va a ser su monoplaza para esta temporada de Fórmula 1. Hoy es el primer día de una temporada que en Aston Martin se augura ilusionante para Fernando Alonso y Lance Stroll.

Después de unos largos meses de espera y tras varias presentaciones de las escuderías de Fórmula 1, hoy por fin hemos visto descubierto el nuevo Aston Martin. En la fábrica de Silverstone se ha dado a conocer el monoplaza verde. Fernando Alonso ya consiguió ocho podios la temporada pasada con su antecesor.

El monoplaza empezará a rodar en las manos de Fernando Alonso y Lance Stroll en los próximos test de Baréin.

A por la '33'

"Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", ha dicho Fernando Alonso en declraciones recogidas por EFE. Con 32 victorias en la F1, Fernando no pudo lograr el pasado curso la ansiada '33', si bien elevó a 106 su número de podios en la categoría reina.

"Es diferente firmar una cosa o decir un objetivo claro. Me gustaría estar en los puntos siempre, regularmente. Luchar por los podios de manera recurrente. Los ocho del año pasado ojalá se repitan; o que sean esos como mínimo. Ojalá llegase una victoria, la primera para este equipo, para Aston Martin; la primera de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca. Pero es difícil saberlo a día de hoy. Hasta que no hagamos las primeras pruebas no sabremos", dijo.

"Puede que sea así o puede que sea todo lo contrario; y que estés en los puntos de vez en cuando y que no haya ningún podio en todo el año. Y de repente te quedas con un mal sabor de boca, porque va a estar súper competitiva la parrilla", explicó el asturiano, cuyo AMR24 rodará por primera vez entre el 21 y el 23 de este mes en Baréin.

'Ilimitadas posibilidades para mejorar'

Por su parte, Dan Fallows, director técnico de Aston Martin, tiene claro que han hecho un buen trabajo este invierno: "Incluso con el reglamento técnico estable (no cambiará hasta dentro de dos años), hay ilimitadas posibilidades para mejorar. Yo diría que el AMR24 es una potente evolución del coche del año pasado y tiene otro aspecto, con muchas partes nuevas que nos dan una importante plataforma sobre la que desarrollarnos".

"El diseño del chasis es nuevo, igual que el morro, el alerón delantero y las suspensiones, tanto la delantera como la trasera. Queremos participar en la carrera del desarrollo que habrá este año; y este coche está diseñado justo para hacer esto", abundó.

"Estamos contentos con el paso que hemos dado durante el invierno. Queremos ser más versátiles en un margen más amplio de circuitos con características específicas. Queremos un coche más 'todoterreno'. Creemos que el AMR24 aportará la plataforma de desarrollo necesaria", ha declarado.

Red Bull, rival a batir

"Está claro que Red Bull marca la pauta, aunque pensamos que es batible y eso es lo que deseamos. No pensamos en poder ganarlos en algunas carreras; queremos un coche operativo en cualquier tipo de circuitos. Luego, veremos cómo de cerca estamos de ellos. Pero lo que deseamos es estar a su nivel", explicó, durante la videoconferencia, Dan Fallows.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.