Fernando Alonso revela por fin su futuro en el Rally Dakar 2020

Más información Fernando Alonso desvela por fin su posible regreso a la Fórmula 1

Fernando Alonso correrá el Rally Dakar 2020. Así lo ha dejado caer en su entrevista con 'GQ', en la que el asturiano reconoce que irá a Arabia Saudí con un objetivo claro: "Voy con la idea de vivirlo y por supuesto de acabarlo", afirma el asturiano.

"No me gustaría llegar y que el segundo o el tercer día tuviera que abandonar por un error estúpido. Tengo que tomármelo con cierta calma. Pero al mismo tiempo, dentro de los rallys, el Dakar es en el que todo es menos preciso y por tanto en el que el hándicap de mi falta de experiencia se nota menos, porque un día ganas 20 minutos y otro pierdes 40", dice el piloto Alonso.

También muestra su confianza en Marc Coma, que ha sido atacado por Peterhansel, diciendo que se va a "apoyar" en su experiencia en las dunas.

"Creo que no hay polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Dakar. Es un reto interesante, seguramente imposible sobre el papel, pero tengo ganas de afrontarlo, de aprender, y la preparación que estoy llevando a cabo estos meses me está enriqueciendo como piloto, que es una de mis prioridades cuando afronto este tipo de retos: ser mejor al acabarlos", asevera el bicampeón español de F1.

Sobre su futuro en la F1

Fernando Alonso también ha hablado sobre su posible retorno a la F1: el asturiano ha asegurado que no ve imposible una vuelta al Gran Circo "con la mente más liberada". "No veo imposible una vuelta a la Fórmula 1 con otro aire ya, porque he respirado un momento, he dejado la cabeza descansar y puedo volver con la mente más liberada para disfrutar, algo que en los últimos años me resultaba difícil", apuntaba.