Fernando Alonso, pole y récord en Sebring: "Contento, pero en las carreras de resistencia cuentan lo justo"

El español Fernando Alonso (Toyota TS050 Hybrid), que, tras batir el récord de vuelta del circuito, buscará fortalecer su liderato en el Mundial de Resistencia (WEC) saliendo desde la 'pole' en las 1.000 Millas de Sebring, declaró en ese circuito estadounidense que está "contento" en el primer puesto, que la da "un punto más" en la general del campeonato.

"Estoy contento, aunque siempre las 'poles', aquí, en las carreras de resistencia, cuentan lo justo, porque luego cambiaremos las posiciones 23 veces, mañana, en carrera. Pero es un punto más en el campeonato", apuntó el doble campeón mundial asturiano de F1, que lidera el WEC con el Toyota número 8 junto al japonés Kazuki Nakajima -con el que disputó la calificación, en la que dos pilotos de cada coche sacan el promedio de su mejor vuelta- y al suizo Sebastien Buemi.

Ahora, Alonso y sus compañeros lideran con seis puntos de ventaja (103 frente a 97) sobre el otro Toyota, el del argentino José María 'Pechito' López, el japonés Kamui Kobayashi y el inglés Mike Conway. "Luego, a final de año, nunca se sabe si (la 'pole') sirve o no. Pero todos intentamos hacer la mejor vuelta que podemos; y unas veces te sale y otras no", opinó Alonso.

"Salió bien. El coche se ha comportado bien y luego Kazuki (Nakajima) completó el trabajo, de manera impecable, porque sólo tenía que hacer una vuelta sin muchos errores, como dijo él; y acabó haciendo el mejor parcial en el segundo sector. Así que no fue despacio, en ningún momento", indicó en Sebring, tras exhibirse en la calificación, el genial piloto asturiano.

"El coche 7 se concentró desde los test de febrero (que efectuaron ambos coches de Toyota en el legendario, vetusto y muy bacheado circuito de Florida) en hacer una vuelta muy rápida". "Y nosotros nos centramos más en la carrera. Por tanto, pensaba que hoy íbamos a tener más dificultades. Pero bueno, ha salido bien", comentó, tras marcar la 'pole' en Sebring, Alonso, que volvió a sorprender, al rodar de nuevo también muy rápido por la noche.

"Ir bien de noche ha sido la tónica en Le Mans. De noche revivimos las posibilidades de ganar; y en Daytona (asimismo en Florida, donde en enero ganó la prueba de las 24 Horas del IMSA) las dos veces que participé donde mejor íbamos fue por la noche", explicó.

"Y aquí, en los test, también. Parece que calentar los neumáticos suele ser la clave y de noche que la temperatura baja suelo ir bastante rápido", apuntó Alonso. "Quizá por la poca presión que teníamos, en el coche 8 hemos preparado mucho las tandas largas con mucha carga de gasolina durante todo el fin de semana y la crono nos la tomábamos para disfrutar y ver como va el coche sin gasolina y con neumáticos nuevos", indicó.

"Pero mira, a veces cuando te calmas un poco y conduces al 98%, haces mejores tiempos que al cien por cien, cuando a veces vas por encima de las posibilidades del coche", comentó el líder del Mundial de Resitencia. "La verdad es que normalmente tengo prestaciones mejores de noche", recalcó, entre risas, el genio astur, provocando la hilaridad de los representantes de los medios de comunicación españoles presentes en Sebring.

A pesar de haber batido el récord del circuito, Alonso cree que aún podía haber hecho una vuelta mejor. "Sí, podía; porque en el tercer entrenamiento estaba rodando en 1:44 o 1:45 con el deposito lleno y neumáticos usados y con el calor; y de repente llega la noche, cambian todas las referencias, la visión y vas cuatro o cinco segundos más rápido que tu ultima vuelta en el coche; y es difícil extraer el máximo al mismo", explicó.

"Tuve un segundo intento que pensaba que iba a bajar alguna décima, pero me fui largo en la curva 12, a pesar de tener las referencias y no pude mejorar, así que pensaba que había sido una buena vuelta. Y cuando me bajé y vi que tenía una buena ventaja con Conway, pues Nakajima sólo tenía que hacer una vuelta normal", explicó.

"Con miras a la carrera veremos; porque hemos tenido diferentes configuraciones en el coche, con más o menos temperatura; mañana se espera un día caluroso y quizás en las primeras horas de carrera tengo más respeto de que tengamos algún problema de sobreviraje", explicó Fernando, al ser cuestionado por Efe después de su gran exhibición en Sebring.

"Pero cuando se enfría un poco la pista y llega la noche solemos ganar velocidad, como hemos visto hoy; y como el 60 por ciento de la carrera es con frío y de noche, pues estoy confiado", manifestó Alonso, que se congratuló por la 'pole' lograda en la categoría 'LMGTE Pro' por su compatriota Antonio García; y que, al ser preguntado por un periodista mexicano si estaba preparado para ganar, pero también para tener errores (sic), contestó que está "preparado para ganar, no para cometer errores".