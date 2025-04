Fernando Alonso: "No estoy clasificado todavía en el Mundial, no he visto aún la bandera a cuadros"

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Suzuka, uno de los circuitos más emblemáticos del año y donde Fernando Alonso, tras abandonar en las dos primeras carreras (Albert Park y Shanghái), espera mejorar su suerte en un trazado que califica como "fantástico".

"He empezado el año así de aquella manera, no estoy ni clasificado en el Mundial, no he visto la bandera de cuadros. Así que ojalá esta tercera carrera sea la buena", aseguró con humor el ovetense.

"En Australia tuvimos ese error y la gravilla; y en China, muy mala suerte por tener que abandonar e la primera vuelta por problemas de frenos. Esperemos tener una mejor carrera, es un circuito fantástico (Suzuka) para todos los pilotos, muy bonito... Los fans son también increíbles. Estar en Japón siempre es un motivo de alegría y ojalá lo podamos celebrar el domingo", señaló Fernando Alonso.

Adrian Newey, centrado en el monoplaza de 2026

El asturiano también avanzó que el ingeniero Adrian Newey "está muy motivado", aunque admitió que está más centrado en el monoplaza de 2026.

"Es un gran fichaje para el equipo y estoy muy ilusionado. Pero aún es pronto para él", indicó Alonso.

"Creo que está más centrado en el coche del año que viene, pero estoy seguro de que sigue las carreras y las reuniones en la fábrica. Obviamente, no puedes estar completamente desconectado del coche de este año. No tengo conocimiento de grandes ideas por parte de Adrian para el coche de este año", explicó Fernando Alonso.

"Como ya he dicho, está centrado en el coche del año que viene, pero estoy seguro de que de vez en cuando está teniendo conversaciones para intentar mejorar este", añadió Alonso.

El piloto asturiano apuntó que "si fuera un piloto joven", su opción "sería Aston Martin". "Creo que con toda la inversión y todas las nuevas personas que se están uniendo al equipo, es un gran lugar para el futuro", opinó el bicampeón del mundo de F1.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com