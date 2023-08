Fernando Alonso asegura que tomará "riesgos extras" para conseguir la ansiada victoria 33

No se le quedó lejos a Fernando Alonso la tan famosa victoria número 33 en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. El piloto asturiano y su escudería, Aston Martin, no bajan los brazos. De hecho, tras la cita en Zandvoort, desde el equipo británico aseguraron que lo conseguido por Alonso no fue un mal resultado. Pero quieren un paso más: subirse a lo más alto del podio.

En la previa del GP de Italia, los medios de comunicación han preguntado a Alonso si le frustró haber quedado por detrás de Max Verstappen: "No, es motivador llegar a ese nivel. Creo que en algunos fines de semana, estamos a ese nivel en nuestra ventana de rendimiento, como en Zandvoort, Mónaco o Canadá, donde el equipo sacó el 100% del coche, con la estrategia perfecta, buenas paradas en boxes, buena salida, y donde siento conectado al monoplaza", señaló el asturiano.

"Así que estoy teniendo ese porcentaje extra. Creo que Max [Verstappen] lo está haciendo más a menudo, lo hace cada fin de semana y eso es lo que tenemos que conseguir en el futuro", dijo Fernando Alonso, quien ve posible superar a Red Bull cuando aparezca la oportunidad.

El ovetense aseguró que ese ansiada victoria está cada vez más cerca y que cuando el momento se presente, tomará "algún riesgo extra" al estar codo con codo: "Y en las carreras restantes espero que podamos estar en esa posición para luchar de nuevo y tener la oportunidad de estar codo con codo, supongo que con Max, y en ese momento quizá, tomar algún riesgo extra", dijo el ovetense.

Tercero en la clasificación general

Fernando Alonso es el tercero en la clasificación general, y cuando se le preguntó si podrá apretar a Sergio Pérez, respondió: "Es difícil, vamos a ver carrera a carrera, pero creo que 33 puntos con respecto a 'Checo' [Pérez] es una gran diferencia, sobre todo porque empiezan cada fin de semana con el objetivo de ser primero y segundo, así que no es que estén bajando el rendimiento, o que nos estemos acercando".

"Nuestro objetivo es más en el campeonato de constructores y sumar puntos con ambos coches, con suerte mantener a Ferrari detrás porque creo que cada vez son más fuertes, y luego en el campeonato de pilotos, para ser sincero, estoy un poco más centrado en Lewis [Hamilton] que en 'Checo'", explicó el ovetense.

Monza se guarda con mucho cariño

En cuanto a la carrera de este fin de semana en Monza, Fernando Alonso señalo lo siguiente: "Monza es especial y se guarda con mucho cariño. El paso adelante está confirmado que lo dimos, pero igual hay que esperar a Singapur o Japón. Monza es un circuito muy específico en el que el drag y la eficiencia aerodinámica son importantes, y fueron nuestros puntos débiles al inicio. Con la velocidad punta en rectas, que íbamos muy lentos, sobre el papel no nos va tan bien, pero a ver si podemos sacar un buen resultado", ha señalado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

"Me quedo con Hamilton hasta que tenga 80 años"

El tema del día en el jueves del GP de Italia es la renovación de Hamilton hasta 2025. El piloto asturiano defiende a los campeones veteranos frente a los jóvenes talentos: "Los equipos eligen el crono, como siempre en el motor. Nunca he visto a ningún equipo, ni en rallys ni en MotoGP ni en Fórmula 1, que entre dos pilotos cojan al más lento. Sigue siendo así".

Y añade lo siguiente: "Yo si fuera jefe de equipo y tuviera que elegir a Hamilton o al más joven de la parrilla, o a una promesa de la F2, me quedo con Hamilton hasta que tenga 80 años. Mientras no me demuestre alguien que va más rápido que Hamilton con el mismo coche, y nadie lo demuestra".