Fernando Alonso: "Es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y títulos"

A cuarto días de conocer el nuevo monoplaza de Aston Martin, la escudería inglesa ha publicado una entrevista con Fernando Alonso. El bicampeón del mundo explica que su nuevo equipo será campeón de F1 y que solo es una cuestión de tiempo.

"Aston Martin está dando los pasos necesarios para ganar en un futuro próximo. El equipo está decidido a convertirse en un contendiente al campeonato y hará lo que sea necesario para llegar allí. Esta ambición es atractiva para cualquier piloto de carreras. Ves toda la inversión, la nueva fábrica, el talento que se une al equipo, y quieres ser parte de ello", admite Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo de F1 reconoce que fichar por Aston Martin supone "una oportunidad muy especial para mí" y asegura que su objetivo es acortar el tiempo para que la escudería inglesa mande en la Fórmula 1.

"Esta es una oportunidad muy especial para mí con este equipo en este momento de mi carrera. Me he estado preparando física y mentalmente para este desafío, y veo este proyecto como ganador. Es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y campeonatos. Hacer que ese tiempo sea lo más corto posible, este es mi mayor desafío, pero estoy listo para ello", explica Fernando Alonso.

"Tenemos que usar nuestro ingenio y ser creativos en todo lo que hacemos. Tienes que reinventarte cada temporada, cada carrera, para tratar de superar a tus competidores: este es el mayor desafío para cualquier equipo de F1. Comienza con una idea. Pero, ¿Cuándo será posible? ¿Qué necesitas hacer para que sea posible? Esto es lo que tienes que seguir preguntándote. Esto es por lo que tienes que seguir trabajando", confiesa Fernando Alonso.

"Tenemos el talento en este equipo. Cuando vamos a competir, necesitamos ejecutar cada carrera a la perfección, para maximizar los resultados del ingenio que se ha puesto en el auto", opina el asturiano.

"No estoy pensando en plazos y cuánto tiempo le llevará al equipo ganar carreras. Lo tomaré carrera por carrera, temporada por temporada. Lo importante es que sigamos progresando. Necesitamos sentirnos felices el uno con el otro y ayudarnos mutuamente: Aston Martin ayudándome a lograr los resultados y los objetivos que tengo y yo ayudando al equipo a progresar en cada carrera, cada año, para estar cada vez más cerca de las primeras posiciones", admite Fernando Alonso.

"Hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esta hambre de ser el mejor"

El asturiano está convencido de que su nueva escudería ganará el Mundial y que solo es cuestión de tiempo.

"Usaré toda mi experiencia y todo mi conocimiento para ayudar al equipo a acortar el tiempo que se necesita para convertirse en campeones del mundo. ¿Estaré al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecir. Pero lo que es seguro es que daré lo mejor de mí", apunta Fernando Alonso.

"Hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esta competitividad dentro de ti, tienes que tener esta hambre de ser el mejor. He tenido esta hambre desde que era un niño. Siempre trato de vencer a todos en todo lo que hago", explica el asturiano.

Respecto a quién es el mejor piloto de la historia, Fernando Alonso reconoce que es una cuestión complicada de determinar.

"Durante muchos años pensamos que Michael Schumacher era invencible y que había alcanzado un nivel que nadie tuvo en la historia de la F1. Pero a lo largo de la historia hemos visto el dominio de distintos pilotos, es imposible compararlos", asegura Fernando Alonso.

"Lo que sé es que siempre intento dar mi máximo. Nunca pierdo la motivación. No importa si estoy luchando por el quinto o el 15º, para mí es como luchar por la victoria porque tengo que asegurarme de dar el 100% en cada vuelta de cada carrera", apunta Fernando Alonso.

La reflexión de Alonso sobre Schumacher

Por último, Fernando Alonso habló sobre su rivalidad con Michael Schumacher y admite que el alemán nunca tenía días malos, algo que le diferenciaba del resto.

"Michael no tuvo días malos. Michael nunca tuvo un rendimiento inferior. Eso es lo que más me impresionó cuando llegué a la Fórmula 1 y sobre todo cuando luché con él por el campeonato. Anteriormente, en toda mi carrera y en diferentes categorías, mis rivales tenían días malos y esos eran los días en los que capitalizabas, anotabas muchos más puntos que ellos. Con Michael, eso no sucedió. Él y Ferrari fueron imbatibles la mayor parte del tiempo, pero incluso cuando no tenían el coche, los neumáticos o lo que sea funcionando en la ventana correcta, Michael terminó segundo o tercero", recuerda Fernando Alonso.

"Incluso después de una mala práctica libre o una mala calificación, todavía encontrarías a Michael en el podio el domingo. Tenía esta tenacidad, esta voluntad de aprovechar cualquier oportunidad para minimizar el daño en los días malos y maximizar los días buenos. Su determinación fue sobresaliente", concluye el asturiano.