Fernando Alonso confiesa sus dudas sobre con quién correrá las 500 Millas de Indianápolis

Tras la gala de la FIA celebrada en París, Fernando Alonso concedió una entrevista en la que confesó que correrá la próxima edición de las 500 millas de Indianápolis: "Ganar en la Indy es lo único que me queda. Definitivamente lo volveré a intentar este año", sentenció el asturiano.

Pero lo que todavía no se ha atrevido a confirmar es con quién correrá esta insigne carrera: "McLaren y Andretti no son las únicas posibilidades, pero seguro que son las dos más fuertes. Tengo una lealtad con McLaren y también está lo bien que me siento en Andretti. Me siento parte de ese grupo y ese equipo. Tengo una muy buena relación con ellos", declaró.

No sabe si apostará por McLaren, equipo con el que guarda una gran sociedad. Sin embargo; con Andretti también tiene una gran relación. El problema de esta segunda opción es que, estos coche van con motor Honda, con el que el bicampeón del mundo ya tuvo problemas en su última etapa en la Fórmula 1.

Pero pese a las dudas por el equipo, lo que ya queda confirmado, es que el Dakar 2020 y las 500 millas de Indianápolis serán los retos que afronte Fernando Alonso durante el próximo año.