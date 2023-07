Fernando Alonso avisa en Spa: la razón que "puede cambiar todo otra vez"

Fernando Alonso ha confesado que Aston Martin está en un punto en que les toca "un poco sufrir" en comparación con el gran inicio de temporada. Eso sí, el bicampeón de Fórmula 1 asturiano busca una despedida positiva antes del verano en el Gran Premio de Bélgica, donde puede ayudar la carrera al sprint y la lluvia.

"Este fin de semana quizá con la carrera al sprint y la lluvia puede cambiar todo otra vez"

"Esperemos que salga bien para poder irnos con buen sabor de boca al parón. Estamos en el ecuador del campeonato, hemos tenido una buena primera parte o excelente primera parte del año. Y queremos acabar con este buen sabor de boca", ha apuntado a Dazn el piloto español antes del fin de semana en Bélgica.

Alonso ha reconocido que Spa no es el circuito óptimo para la escudería de Silverstone en este momento. No obstante, aún cree que puede haber sorpresas debido a dos factores: "Pero somos conscientes de las dificultades de este fin de semana, el estado actual de forma quizá no es el que teníamos al principio de temporada, y que toca un poco sufrir. Pero este fin de semana quizá con la carrera al sprint y la lluvia puede cambiar todo otra vez".

"Estamos ansiosos por correr y, con suerte, podamos recuperarnos este fin de semana con un buen resultado. Es otro fin de semana de sprint aquí, por lo que sólo tenemos una sesión de práctica antes de la clasificación para optimizar todo", ha abundado el piloto de Aston Martin.

Se recalca su edad

Por otro lado, Alonso se ha referido con humor a su 42 cumpleaños, que celebrará este sábado: "Sí, el sábado tengo que mejorar un poco mi cumpleaños. Finalmente voy a tener 42 porque desde principio de la temporada siempre que hablan de mí dicen que tengo 42 años. Así que el lunes ya tendré 43 para todo el mundo porque se recalca mucho la edad que tengo".

"No tuvimos el fin de semana más fácil en Budapest y el noveno fue el máximo del domingo con tres puntos en total sumados para el equipo. Bélgica llega ahora y hemos tenido unos días para analizar todo desde Hungría. Es un desafío muy diferente aquí, por la naturaleza de alta velocidad de este circuito y siempre me ha gustado correr en Spa", apostilló el astur.